Hace casi un mes inició una historia noticiosa en torno al cantante Richard Cisneros o Richard Swing pero ya no a nivel del espectáculo y la farándula —espacios donde protagonizó más de un escándalo—, sino en el escenario político a raíz de cuestionados contratos que obtuvo con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020 por S/175.400. Tanto ha calado el asunto que generó la salida de una ministra, mereció el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra en más de una ocasión y derivó en investigaciones que ya realizan el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso desde sus respectivos fueros.

Estos son los hechos alrededor de la aparición del autodenominado “rey criollo” o “rey del swing” en el quehacer político y su vínculo con el Estado. Se espera su presencia este mediodía en el Congreso a fin de obtener su testimonio.

El contrato que destapó todo [24/4/20]

Esa es la fecha de la orden de servicio mediante la cual Richard Swing fue contratado por el Ministerio de Cultura (Mincul) a fin de ejecutar “actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral, personal y social de los servidores” de dicha cartera. Todo ello durante la emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El plazo acordado para tal tarea fue de 45 días y comprendía varias charlas. Por la primera recibió S/10.000, según ha precisado la fiscalía en un documento al que accedió El Comercio.

La primera charla ‘motivadora’ [7/5/20]

La primera charla virtual se desarrolló el 7 de mayo con la participación de más de 140 empleados del citado portafolio, bajo el título “Liderazgo Transformador Sapiencial”.

Durante la sesión, Cisneros explicó lo que para él es el “triángulo de éxito”: “Pensar bien, hablar bien, y actuar bien”. Asimismo, se refirió al aspecto personal como un rasgo distintivo del liderazgo. “Tenemos que asumir esta responsabilidad de estar siempre bien producidos. Las chicas bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe de ser el liderazgo. Estas son las semillas que les quiero dar para la ciudad, mi liderazgo es mi estilo de vida”, se le escucha decir en el video difundido por “Cuarto Poder”.

Aunque una participante, a través del chat de la conferencia virtual, cuestionó que usar maquillaje y tacos no es verse bien, él respondió: “Estiliza a la persona”.

El fin del contrato [21/5/20]

Tres días después de que el programa “Magaly TV, la firme” revelara que Richard Swing había sido contratado por el Ministerio de Cultura, esta entidad informó que decidió dar término a la relación contractual con el cantante, realizada a través de la modalidad de servicio por terceros.

Asimismo, el ministerio señaló que inició un proceso de investigación interno a fin de identificar si es que se cometieron irregularidades para dicho contrato. Pero el asunto no quedó ahí, sino que empezó a escalar a raíz de una declaración del propio presidente Martín Vizcarra.

“Colaboraba” en campaña [25/5/20]

Durante una conferencia de prensa, el mandatario reveló que conoce a Cisneros desde la campaña electoral del 2016, en donde Vizcarra conformó la fórmula presidencial del partido Peruanos por el Kambio (hoy Contigo) que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a Palacio de Gobierno.

“Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, comentó el jefe de Estado.

Sucede que Vizcarra asumió la jefatura de la campaña de Kuczynski, a quien luego sucedió, desde febrero del 2016, tomando la posta del excongresista Gilbert Violeta.

Un ‘swing’ que nadie quiere bailar [26/5/20]

El Comercio conversó con fuentes ligadas a la campaña de Peruanos por el Kambio, cuyas versiones sobre la aparición de Cisneros en la contienda electoral se confrontan, aunque coinciden en señalar que fue el cantante quien poco a poco y por insistencia propia fue penetrando en alguno de los círculos que por entonces encabezaban la labor electoral de la agrupación.

De parte del círculo más cercano a Kuczynski, la versión conjunta fue que Vizcarra llevó a Cisneros a la campaña e incluso fue quien pidió su participación en mítines de cierre de Lima, Arequipa y Cusco porque había compuesto una canción.

En tanto, otra fuente de entorno actual de Vizcarra reconoció que Cisneros participó de la campaña, pero dijo que no hizo “nada destacable”, sino que era “uno más de tanta gente que había”. Asimismo, negó que sea amigo del presidente. Para entonces, ya se había conocido que Richard Swing tuvo en total nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, durante la gestión de seis ministros del actual gobierno, por un total de S/175.400.

Richard Swing participó en mítines de cierre de campaña de PPK en el 2016. (Foto: Richard Swing / Facebook)

Las reuniones en Palacio [28/5/20]

Este Diario reveló que Cisneros registra dos visitas a Palacio de Gobierno en el 2018, bajo el asunto “reunión de trabajo”. Una ocurrió el 28 de junio de ese año, cuando dialogó con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República.

La otra se dio el 12 de octubre con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial.

Morales conoce a Vizcarra desde que ella trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas y el hoy mandatario era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), y ha señalado tener una amistad con él. Roca trabajó como asistente de Vizcarra en la campaña presidencial y, según comentó, lo conoce también desde Moquegua.

La renuncia de Sonia Guillén [29/5/20]

La antropóloga Sonia Guillén renunció al cargo de ministra de Cultura, tres días después de haber puesto su cargo a disposición del presidente Martín Vizcarra. Estuvo por poco más de cinco meses al frente del sector.

En una entrevista de días atrás con este Diario, Guillén había lamentado la situación generada y reconoció que se trataba de un “escándalo tremendo”. “Desde mi responsabilidad política, he tomado las medidas para que esta situación sea atendida adecuadamente. Se ha cancelado esta contratación y se han abierto los archivos del ministerio para que todos los contratos y los informes sean accesibles. Les hemos dicho a la Contraloría y al Congreso que tienen las puertas abiertas. Hemos hecho accesible toda la información. Y he pedido que la investigación se ahonde, no solo en el proceso de la contratación sino en las evaluaciones u justificaciones que se hayan hecho”, aseveró.

Para entonces, el Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Cultura ya había iniciado una acción de control específico por la contratación del compositor, mientras que desde el Congreso también se empezaban a tomar acciones.

Sonia Guillén luego de jurar como ministra de Cultura en diciembre del 2019. (Foto: Presidencia)

Defiende los contratos [30/5/20]

En comunicación con El Comercio, Richard Swing defendió los servicios que brindó al Ministerio de Cultura. “Solo puedo adelantarle que todas mis órdenes de servicio se han realizado idóneamente y dentro del marco de la legalidad”, afirmó.

Además, rechazó que el presidente Martín Vizcarra haya facilitado su ingreso a la campaña presidencial del 2016. “Es falso, otra difamación, más no voy a decir. Con pruebas demostraré la verdad. Tengo la conciencia tranquila”, agregó.

El escritor y diplomático Alejandro Neyra fue designado nuevo ministro. Ya había ocupado el cargo desde enero hasta abril del 2018.

Cisneros afirmó que sus contratos con el Mincul se dieron en el marco de la legalidad. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

La fiscalía inicia investigación [31/5/20]

El primer ministro Vicente Zeballos confirmó a la prensa que el Ministerio Público ya estaba interviniendo en el caso a través de una investigación preliminar.

Zeballos dijo esperar que la situación se “esclarezca por la salud del país y, sobre todo, por la transparencia que tiene que haber en todo el sector público”.

“Hasta el momento, no he recibido notificación alguna; por supuesto que estoy con toda la disponibilidad para aclarar las órdenes de servicio. Me parece lo más pertinente para demostrar en esa instancia que en mi caso hay más mentiras que verdades”, comentó aquel día Cisneros a El Comercio.

Vicente Zeballos confirma que el Ministerio Público ya investiga el caso de Richard Swing 31/05/2020

“He botado a la ministra” [31/5/20]

El dominical “Panorama” difundió imágenes de una videollamada entre Cisneros y un interlocutor desconocido. El cantante se vanaglorió de trabajar para “tres presidentes” y “ser famoso a nivel mundial”.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, se le escuchó decir también.

Esa misma noche, consultado por este Diario, Cisneros respondió: “No soy yo. Y esa no es mi voz”. Sin embargo, dos días después, a través de Facebook, sostuvo que los medios que difundieron el video están “patinando”, porque se trató de una “parodia y burla de mí mismo” que habían sido acordada con un músico que vive en New Jersey, a quien calificó de “traidor”.

Fiscalía interviene Palacio y el ministerio [1/6/20]

Personal de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Janny Sánchez-Porturas, intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno para recabar información pública sobre visitas y otros documentos relacionados al cantante Richard Swing.

La diligencia se desarrolló en la oficina de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, que encabeza Mirian Morales.

Más temprano, otro equipo fiscal acudió a las oficinas del Ministerio de Cultura, en San Borja, para recabar información sobre los contratos. Hasta ese momento, la investigación preliminar era contra quienes resulten responsables; es decir, aún no se había individualizado la pesquisa.

Miembros de la fiscalía llegaron hasta Palacio de Gobierno para realizar diligencias por el caso Richard Swing. (Foto: Fernando Sangama)

Reuniones con Salvador del Solar y Patricia Balbuena [3/6/20]

La exministra de Cultura, Patricia Balbuena, había comentado días atrás a El Comercio que había conversado con Richard Swing durante su gestión, que es en la que el cantante tuvo su primer contrato con dicha cartera y empezó sus andanzas por ella.

Este Diario reveló que, además de esa reunión, Cisneros dialogó con Salvador del Solar el 28 de setiembre del 2017. “Recibí por breves minutos al señor Cisneros en el Ministerio de Cultura. Se presentó como un cantante y compositor que buscaba participar en actividades culturales. Mi recomendación fue que estuviera atento a las convocatorias a concursos artísticos que por entonces se preparaban en el sector. No sé si llegó a presentarse a alguna. Por lo demás, es de público conocimiento que no hubo ningún vínculo contractual con el señor Cisneros durante mi gestión al frente del Ministerio de Cultura”, respondió el también ex primer ministro.

La cita con Balbuena ocurrió el 14 de setiembre del 2018. Ella negó tener algún vínculo previo o posterior con Swing. “Lo he conocido ya en el marco del proceso por una orden de servicio. He conversado con él una vez, recuerdo, y aproveché para precisarle la perspectiva de lo que estaba buscando”, precisó la exministra.

Salvador del Solar y Patricia Balbuena han reconocido las reuniones con Richard Swing. (El Comercio)

El testimonio de Vizcarra en la mira [3/6/20]

Se supo que el procurador anticorrupción Amado Enco envió el martes 2 un escrito al Ministerio Público en el que solicita que se tome la declaración de Vizcarra como testigo, a fin de que señale las circunstancias en las que conoció a Cisneros y “cuál fue el motivo por el que dicho ciudadano habría concurrido a Palacio de Gobierno”. También solicitó las declaraciones de Mirian Morales y Karem Roca, así como de los exministros Patricia Balbuena, Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Jaime Castillo, Francisco Petrozzi y Sonia Guillén.

Mientras tanto, desde el Congreso, el titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, adelantó a El Comercio sus intenciones de proponer que el presidente Vizcarra sea citado al grupo, que hasta ese momento aún no obtenía las facultades como comisión investigadora respecto del caso.

Señaló que otros citados serían los funcionarios involucrados en los contratos al cantante y las funcionarias de Palacio Morales y Roca, así como representantes del partido Contigo (antes Peruanos por el Kambio).

Penalistas consultados por este Diario refirieron que si bien la fiscalía no tiene impedimento en tomar la declaración de Vizcarra, debe determinarse la pertinencia de esta diligencia, considerando que la investigación está en etapa preliminar.

El partido político Contigo (antes Peruanos por el Kambio) responsabiliza al presidente Vizcarra de la presencia de Richard Swing en la campaña de PPK en el 2016. (Foto: El Comercio)

Vizcarra niega haber recomendado a Swing [4/6/20]

El presidente Martín Vizcarra ratificó que conoció al cantante en la campaña presidencial del 2016 y aseveró que apoya las investigaciones sobre el caso.

“¿Qué relación tengo con él? Ninguna. No he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público”, afirmó.

Asimismo, dijo estar convencido de que participar en una campaña electoral no implica un derecho para acceder a algún cargo público.

Caso Richard Swing: Vizcara reafirma que apoyará en las investigaciones 04/06/2020

Las primeras diligencias fiscales [4/6/20]

El Comercio dio a conocer detalles de un documento fiscal del 2 de junio, mediante la cual dispuso requerir al Poder Judicial el levantamiento del secreto de comunicaciones de Richard Swing y los otros investigados, 14 funcionarios del ministerio. Así, se individualizó la pesquisa preliminar contra dichas personas y los que resulten responsables por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

El primer punto del documento requería una inspección en la vivienda del cantante, en San Isidro, a fin de comprobar que resida ahí para fines de notificación, lo que se hizo ese día.

Pero la fiscalía también determinó solicitar a la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público un peritaje forense de auditoría en relación a los ingresos y salidas de Palacio de Gobierno, esto ante los “presuntos ‘contactos’ o vinculaciones que habría tenido [Cisneros] con funcionarios” de la sede del Ejecutivo.

La fiscalía sospecha que diversos funcionarios “se habrían coludido o interesado indebidamente en razón a su cargo, en las contrataciones mediante órdenes de servicio a favor del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido; esto es, entre el periodo 2018 al 2020, de las cuales no se habría sustentado la necesidad de los servicios, se habría al parecer direccionado los TDR [términos de referencia] en el perfil del proveedor favorecido, no se habría efectuado un debido estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, no se habría evaluado el perfil requerido con los documentos que presentó el proveedor”.

En esa línea, Richard Swing habría tenido “contactos previos” con funcionarios públicos a fin de llegar a “acuerdos subrepticios” para ser “presuntamente favorecido”. El documento también contiene un registro de 18 ingresos de Cisneros a distintas oficinas del Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y marzo del 2020, y dispone la toma de declaración de los investigados y de la exministra Sonia Guillén, Mirian Morales y Karem Roca.

Comisión de Fiscalización con facultades para investigar [5/6/20]

El pleno del Congreso aprobó de forma unánime, con el voto de 128 parlamentarios, otorgarle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que preside Edgar Alarcón.

El grupo legislativo se reunió posteriormente y acordó citar para este viernes 12 a Richard Swing, a fin de tomar su testimonio. De igual forma, se espera que en la sesión participen las exministras de Cultura Sonia Guillén y Patricia Balbuena. También Jorge Apoloni, exsecretario general del Mincul y, según “Perú 21”, uno de los primeros altos funcionarios que firmó la solicitud de servicios de Cisneros.

La comisión busca determinar si los contratos se realizaron conforme a la normatividad vigente. Tiene un plazo de 45 días para realizar su labor y presentar un informe.

Congresista Edgar Alarcón, de Unión Por el Perú, preside la Comisión de Fiscalización. (Foto: GEC)

Se pronuncia el nuevo ministro [7/6/20]

Alejandro Neyra, quien reemplazó a Sonia Guillén en el Mincul, aseguró a “Panorama” que su gestión está dispuesta a dar toda la información para dilucidar lo sucedido en torno a los contratos de Cisneros.

“Si hay algo que he afirmado a mis colaboradores desde el primer momento es que en mi gestión lo que espero es que haya total transparencia, por supuesto ética, y que no dilapidemos ni un sol en gastos innecesarios”, manifestó.

Comentó, además, que espera que la investigación de la fiscalía avance rápidamente. Hay algunos funcionarios que han puesto su cargo a disposición, así que lo que toca ahora es trabajar en las prioridades del ministerio y espero este caso se termine de dilucidad pronto” agregó.

Alejandro Neyra asumió la titularidad del Ministro de Cultura. (Video: Canal N)

Nueva visita a la casa de Swing [10/6/20]

El Comercio informó que personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la vivienda de Cisneros a fin de notificarlo de todas las disposiciones fiscales en torno a la investigación preliminar que se le sigue.

Hace una semana, pero aquella vez acompañados de personal de la fiscalía, los agentes de la Dircocor ya habían visitado la casa del cantante en San Isidro como parte de una diligencia que buscaba comprobar que residía ahí.

La visita del último miércoles fue también para que se le notifique la solicitud a fin de que señale a un abogado defensor y establezca el medio de comunicación por el cual se le tomará su declaración indagatoria.

La notificación se hizo de forma presencial debido a que Richard Swing no dio acuse de recibo a comunicaciones previas por correo electrónico y teléfono.

“Se le ha notificado al señor vía correo electrónico para que pueda firmar una constancia de enterado. Y vía electrónica no ha respondido. Entonces, se le está notificando directamente”, comentó una de las fuentes consultadas.

Richard Swing realizó visitas a Palacio de Gobierno en el 2018. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

