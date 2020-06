Hasta hace dos semanas, el nombre de Richard Cisneros o ‘Richard Swing’ había sonado más en la senda del espectáculo y los escándalos de la farándula. Es decir, era un personaje conocido para algunos y desconocido para muchos otros. Sin embargo, el cantante ha caminado también –a su propio ritmo– por una ruta que lo llevó a tener cierto roce político y contratos con el Ministerio de Cultura por miles de soles.

La incógnita en torno a los pergaminos de Cisneros para brindar distintos servicios y los cuestionamientos por las sumas de dinero que recibió del Estado incluso generaron que el presidente Martín Vizcarra haga una especie de confesión de parte.

Pero hubo una consecuencia mayor que sacudió al Gobierno y la estabilidad del Gabinete Ministerial: la renuncia de la arqueóloga Sonia Guillén a la cartera de Cultura, quien fue reemplazada por el escritor y diplomático Alejandro Neyra. El caso, además, ya está en manos del Ministerio Público.

Para que haya ocurrido todo ello, pareciera que ‘Richard Swing’ y las personas que permitieron su irrupción en el Estado tienen más explicaciones que dar. Pero mientras aún queda por conocer cuáles serán los siguientes capítulos, estos son los pormenores de lo que hasta el momento se conoce sobre la historia del autodenominado “rey criollo”.

1. ¿Quién es ‘Richard Swing’?

Richard Javier Cisneros Carballido o ‘Richard Swing’ nació en Lima y tiene 52 años de edad. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tiene grado de instrucción superior completa.

En sus redes sociales, Cisneros señala ser “doctor Honoris Causa con estudios en ciencias sociales, historia, cantautor y productor musical”. Asimismo, consigna que estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal y que integró la selección masculina de vóley del Perú. Son diversas sus fotos con futbolistas, conductores de programas de espectáculos, artistas y políticos.

'Richard Swing' señala ser "doctor Honoris Causa". (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

En tanto, de acuerdo al portal “Lima Gris”, en un informe que entregó previamente a la charla motivacional que dio a trabajadores del Ministerio de Cultura, Cisneros relata en el apartado sobre su perfil: “Doctor Honoris Causa, especialista en historia, ciencias sociales, consultorías políticas y de producción artística cultural, con amplia experiencia en conferencias motivacionales y de transformación personal, físico y espiritual en base a valores y principios. Manejo de herramientas para el desarrollo de la persona con metodología sapiencial espiritual”.

En una publicación en Facebook el 28 de diciembre del 2018, refiere que el reconocimiento como doctor Honoris Causa y líder de excelencia internacional le fue otorgado por la Universidad Nacional de México y el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.

Para sus show musicales, Cisneros se ha promocionado como el “rey criollo” o el “rey del swing”.

2. ¿Qué contratos tuvo con el Ministerio de Cultura?

El más reciente y que desató todo el entramado en torno a Cisneros se refiere a una orden de servicio de fecha 4 de abril del 2020, revelada por el programa “Magaly TV”.

En medio de la pandemia por el coronavirus, el cantante fue contratado por un monto de S/30.000 para brindar el “Servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura”.

La primera charla se dio el 7 de mayo pasado bajo el título “Liderazgo transformador sapiencial”, duró una hora y media y reunió a unos 140 trabajadores del ministerio de forma virtual.

Contratos de 'Richard Swing'. (El Comercio)

En un audio difundido por “Cuarto Poder”, se le oye decir al conferencista respecto a lo que llama el triángulo del éxito: “Es pensar bien, hablar bien, y actuar bien, ese es el triángulo inspirador. (…) Un líder tiene que descansar en el triángulo de éxito”.

En otro momento, el “doctor Honoris Causa” afirma: “Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad de estar siempre bien producidos. Las chicas bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe de ser mi liderazgo. Estas son las semillitas que les quiero dar para la vida [...] Una mujer se ve más estilizada cuando usa los tacos con la ropa. Es por un tema de imagen, pero te tienes que poner lo que creas que a ti te queda bien”.

Mas de acuerdo al portal de contrataciones del Estado, Cisneros tuvo en total nueve contratos bajo la modalidad de órdenes de servicio con el Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y abril del 2020, por un total de S/175.400. Es decir, ‘Richard Swing’ sobrevivió a seis titulares de la citada cartera.

Tras los cuestionamientos al más reciente, el ministerio dejó sin efecto el contrato que constaba de más charlas motivacionales a ejecutarse en un plazo de 45 días.

3. ¿Cómo llegó a la campaña de PPK en el 2016?

Fue el propio presidente Martín Vizcarra quien la semana pasada reveló un importante antecedente para entender la presencia de ‘Richard Swing’ en el Estado. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, admitió.

Vizcarra, sin embargo, no ahondó más el asunto. Días después añadió que el hecho de haber participado en una campaña política no da el derecho de obtener algún cargo público, pues este se debe ganar por méritos. ¿Cuáles fueron los de Cisneros? No lo explicó.

“Y es por ello que ante las investigaciones que ha empezado el Ministerio Público al respecto, le damos el pleno respaldo. Que se investigue a profundidad porque este no es el Gobierno, como otros, del tarjetazo, que tenías que ser del partido para poder ingresar. Eso no ha ocurrido aquí, nunca ha ocurrido, aquí se ven los méritos de las personas. Creo que un gabinete plural como el que tenemos es la mayor prueba de ello. Los cargos se obtienen por mérito propio”, añadió.

El Comercio pudo conversar con personas de distintos círculos vinculadas a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016, en la que Vizcarra integró la plancha presidencial como candidato a primer vicepresidente. Las versiones se confrontan como si ya nadie quisiera bailar el ‘swing’ de Cisneros, aunque coinciden en señalar que, poco a poco y por insistencia propia, él fue penetrando en el entorno de aquel entonces.

De parte del círculo más cercano al gobierno de Kuczynski, el señalamiento es que ‘Richard Swing’ llegó a la campaña ‘ppkausa’ hacia el final de la misma, cuando Martín Vizcarra la jefaturaba. Así, cantó en los mítines de cierre de campaña de Lima, Arequipa y Cusco.

De otro lado, una fuente del entorno del presidente Martín Vizcarra reconoció a este Diario que ‘Richard Swing’ participó de la campaña, pero no hacía “nada destacable”, sino que era “uno más de tanta gente que había”. “Estuvo en la campaña, pero no es de ningún círculo, amigo del presidente o algo por el estilo. Lamento que sea una persona tan desubicada. No es el único, hay varios que toman el nombre, que hablan, alardean”, comentó.

4. ¿A quiénes ha visitado en Palacio de Gobierno?

El Comercio reveló el último jueves que Cisneros tuvo dos visitas a Palacio de Gobierno en el año 2018.

El 28 de junio de ese año, ‘Richard Swing’ registra una “reunión de trabajo” con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República quien, además, conoce a Vizcarra desde la época en el que este era gobernador regional de Moquegua (2011-2014) y laboró en el Ministerio de Transportes cuando el hoy mandatario fue ministro. De acuerdo al libro de visitas, el artista ingresó a la sede del Ejecutivo a las 4:37 p.m. y salió a las 6:32 p.m.

Richard 'Swing' tuvo dos reuniones el 2018 con funcionarias del entorno de Martín Vizcarra. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

Asimismo, el 12 de octubre del 2018, según el libro de visitas oficial, tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial. La funcionaria trabajó como asistente de Vizcarra en la campaña presidencial y, según comentó a este Diario, lo conoce desde Moquegua. “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”, explicó.

Cisneros acudió a la ceremonia de juramentación del Gabinete de César Villanueva, en abril del 2018.

5. ¿Qué aduce en su defensa ‘Richard Swing’?

Este Diario ha podido contactar con Cisneros, quien brevemente afirmó el viernes que sus contratos con el Ministerio de Cultura se realizaron “idóneamente y dentro del marco de la legalidad”.

Sobre su presunta llegada a la campaña de Kuczynski el 2016 a través de Vizcarra, aseveró: “Es falso, otra difamación, más no voy a decir. Con pruebas demostraré la verdad. Tengo la conciencia tranquila”.

Luego, el último domingo, consultado sobre la investigación iniciada a nivel de la fiscalía, refirió: “Hasta el momento no he recibido notificación alguna, por supuesto que estoy con toda la disponibilidad para aclarar las órdenes de servicio. Me parece lo más pertinente para demostrar en esa instancia que en mi caso hay más mentiras que verdades”.

En cuanto a un video difundido por “Panorama” en el que se le aprecia ufanarse y decir “hoy he botado a la ministra por atrevida”, señaló no ser el de las imágenes y acotó que no era su voz. Posteriormente, no ha brindado más declaraciones.

Lo cierto es que su situación se sigue complicando, puesto que la fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas y un equipo de su despacho intervienen desde las primeras horas de este lunes las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura, en San Borja, a fin de recabar documentación completa sobre los nueve contratos de ‘Richard Swing’. Ello debido a que dicha cartera no envió toda la información solicitada.

En tanto, el Órgano de Control Institucional (OCI) del ministerio inició la semana pasada una acción de control específico por la contratación de Cisneros. Asimismo, la Comisión de Fiscalización del Congreso decidirá este miércoles si crea un grupo de trabajo para realizar una investigación a nivel legislativo. El caso ha escalado a otros niveles y sigue avanzando.

