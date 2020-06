Personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió la mañana de este miércoles nuevamente a la vivienda del cantante Richard Cisneros o Richard Swing en San Isidro a fin de notificarlo de todas las disposiciones fiscales en torno a la investigación preliminar que se le sigue. Esto a raíz de los contratos que tuvo con el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020 por más de S/175.000.

Según pudo conocer El Comercio, por disposición de la fiscal Janny Sánchez-Porturas, a Cisneros también se le notificó la solicitud para que señale a un abogado defensor y establezca el medio de comunicación por el cual se le tomará su declaración indagatoria.

La notificación se hizo de forma presencial debido a que Richard Swing no dio acuse de recibo a comunicaciones previas por correo electrónico y teléfono.

“Se le ha notificado al señor vía correo electrónico para que pueda firmar una constancia de enterado. Y vía electrónica no ha respondido. Entonces, se le está notificando directamente”, comentó una de las fuentes consultadas.

Un equipo de la Primera Fiscalía Anticorrupción y personal de la Dircocor ya habían ido hace exactamente una semana al domicilio de investigado con el fin de realizar una diligencia de inspección, a fin de verificar si vive ahí.

En tanto, respecto de la pesquisa preliminar, se supo que aún se está en proceso de realizar coordinaciones con los investigados a fin de que den cuenta de sus defensores legales y se determine el canal de comunicación virtual que se empleará para que rindan sus manifestaciones, y estas se programen.

Una disposición fiscal del 2 de junio consigna como investigados a 14 funcionarios del Ministerio de Cultura y a Cisneros en la investigación por la supuesta comisión de los delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.

Según el documento al que accedió este Diario, la fiscalía sospecha que diversos funcionarios “se habrían coludido o interesado indebidamente en razón a su cargo, en las contrataciones mediante órdenes de servicio a favor del proveedor Richard Javier Cisneros Carballido; esto es, entre el periodo 2018 al 2020, de las cuales no se habría sustentado la necesidad de los servicios, se habría al parecer direccionado los TDR [términos de referencia] en el perfil del proveedor favorecido, no se habría efectuado un debido estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, no se habría evaluado el perfil requerido con los documentos que presentó el proveedor”.

En esa línea, Richard Swing habría tenido “contactos previos” con funcionarios públicos a fin de llegar a “acuerdos subrepticios” para ser “presuntamente favorecido”.

Te puede interesar: