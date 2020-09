La Comisión de Fiscalización del Congreso programó para este miércoles una nueva declaración presencial del cantante Richard Cisneros o Richard Swing, en el marco de la investigación que dicho grupo realiza sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el año 2018.

El documento de la citación, establecida para las 3 p.m. en la Sala Miguel Grau Seminario, contempla cinco puntos sobre los que deberá responder el intérprete de música criolla. Entre ellos, se espera mayor detalle en torno a las nueve órdenes de servicio que Cisneros tuvo con el citado ministerio y otras entidades desde el 2018, precisando el tipo de servicio, las modalidades, productos y pagos.

Parte del documento de la citación a Richard Swing. (Captura)

En comunicación con El Comercio, Richard Swing manifestó estar dispuesto a responder nuevamente a fin de que se aclare su situación.

“Hay prioridades que deben ser atendidas y no desviar la atención con mi persona. Siempre ha estado muy claro y, por más que pretendan fabricar a dedo un delito con mi nombre y apellido, no podrán hacerlo porque mis órdenes de servicio son legales, honestas y estrictamente artísticas profesionales”, aseveró.

Como se recuerda, el caso se refiere a los nueve contratos con el Ministerio de Cultura entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400.

El más reciente, que ocasionó el despegue de los cuestionamientos a dichos acuerdos, fue bajo la modalidad de servicios por terceros y se refiere a charlas motivacionales virtuales para trabajadores del ministerio durante la pandemia por el coronavirus.

El mes pasado, este Diario dio cuenta de que un informe preliminar de la Contraloría General de la República advierte distintas irregularidades en esas nueve órdenes de servicio. La documentación fue remitida a la Comisión de Fiscalización, que ahora ha vuelto a citar a Cisneros Carballido.

Además, el grupo parlamentario, que ha pasado la situación de Cisneros de invitado a investigado, emitió en julio un informe preliminar en el que solicitó una ampliación del plazo de trabajo. En dicho documento se concluyó que el cantante no tendría el perfil para los contratos con el Estado, por lo que “se trataría de una forma encubierta de asignar a una persona una retribución mensual a la cual, de otra manera, no podría acceder por la vía de un nombramiento en un cargo de confianza, por no contar con los requisitos profesionales mínimos para ello...”. También advierte que “se habría direccionado de manera preferente uno o más procesos de locación de servicios, creando procesos con nombre propio e incurriendo en un apartente tráfico de influencias, entre otros ilícitos por determinarse”.

Vale precisar que el Ministerio Público también investiga el caso. Según ha comentado Richard Swing, aún no es citado. “Todas las órdenes fueron cumplidas y entregadas a tiempo con informes y entregables dentro del marco legal de tiempo”, insistió.

En junio, Richard Swing rindió su primera declaración ante la Comisión de Fiscalización. en donde no brindó datos precisos ni absolvió todas las dudas del grupo legislativo.

