El cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, afirmó ahora que el video difundido por el programa “Panorama” el último domingo, en el que se ufana de haber logrado que la entonces ministra de Cultura, Sonia Guillén, renuncie “por atrevida” fue una “parodia”, una “burla” de sí mismo acordada con otro artista.

La noche del domingo, ni bien se conoció el video, Cisneros afirmó brevemente a El Comercio: “No soy yo. Y esa no es mi voz”. Este Diario insistió en tener una mayor respuesta, pero él no volvió a realizar comentario.

Hoy, en su cuenta de Facebook, Richard Swing señaló que la grabación fue hecha previo acuerdo con un músico que identificó como Fernando Nightingale.

“(Están) patinando con una video llamada que es una parodia y una burla de mí mismo acordada con un músico llamado Fernando Nightingale quien vive en New Jersey”, escribió Cisneros.

El cantante acusó a esta persona de “traidor” por haber difundido el video sacado de contexto cuando se trataba de una llamada privada.

“Tengo todas las pruebas en audio y WhatsApp que esa video llamada fue una parodia, una broma y una imitación tal cual Carlos Álvarez la hace con mi persona”, aseguró, para luego indicar que enviará cartas notariales por la que calificó como una “difamación agravada en señal abierta”.

Son muchas las difamaciones agravadas abiertas durante 13 días seguidos que se han hecho sobre mi MAQUIAVELICAMENTE, LO... Publicado por Richard Cisneros en Martes, 2 de junio de 2020

El programa “Panorama” difundió la noche del último domingo un video que registra una conversación entre el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, y un interlocutor desconocido. En las imágenes se aprecia al artista ufanarse de la renuncia de la arqueóloga Sonia Guillén como titular del Ministerio de Cultura el último viernes.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó.

Este lunes, el Ministerio Público intervino oficinas del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno para recabar información relacionada a las contrataciones que favorecieron a Richard Swing en los últimos dos años.

