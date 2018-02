Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta indicó, desde San José, que su pedido –la revisión de las sentencias de esos casos ante el indulto a Alberto Fujimori– se sustenta en jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que esta puede disponer que el indulto quede sin efecto jurídico.

La gracia concedida a Fujimori debe verse este viernes en una audiencia de la Corte IDH, que supervisará el cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta.

— ¿Cuáles son los argumentos contra el indulto que sustentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

El indulto viola las disposiciones contenidas en las sentencias de los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), emitidas por la Corte IDH, en las que ordenó investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos, extendiendo esto último como un mandato para sancionar de manera adecuada y proporcional la gravedad de los delitos. Además, la corte ha dispuesto que esos casos están prohibidos de cualquier eximente de responsabilidad, inclusive en la etapa de ejecución de la condena.

— Algunos consideran que la corte no puede anular un indulto, que solo puede hacer una recomendación.

Eso no es cierto. La corte sí puede disponer que la resolución del indulto quede sin efecto jurídico.

— ¿Qué pasará si la corte desatiende su pedido? ¿Acatarán esa decisión?

Dudo mucho que eso ocurra, ya que nuestro pedido se sustenta justamente en jurisprudencia anterior de la propia corte.

— ¿Cuánto servirá en la corte de San José el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el indulto?

El informe servirá para contextualizar mejor el caso y entender las arbitrariedades cometidas por el gobierno. Pero hay que recordar que el informe trata fundamentalmente sobre el derecho de gracia más que sobre el indulto.

— El Minjus entregó el expediente del indulto a la corte pero no a la defensoría. ¿Cómo interpreta ese comportamiento?

Creo que el Ministerio de Justicia no ha querido entregar el expediente porque debe estar plagado de irregularidades que son el resultado de un hecho abiertamente ilegal.

— La defensa de Fujimori no es parte de este proceso, ¿pero no sería recomendable que también se escuche su planteamiento?

No puede ser porque no es parte del proceso. Este es un proceso internacional en que se analizan solo las responsabilidades del Estado, que es el que ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

