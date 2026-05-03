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Resumen

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— La decisión de declarar inviables las elecciones complementarias ha generado críticas. ¿Qué pesa más, el derecho al voto o un cronograma inamovible?

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Tipo de trabajo:

Entrevista