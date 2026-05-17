El presidente del Jurado Nacional de Elecciones JNE), Roberto Burneo, afirmó este domingo que desde su institución “nunca hemos hablado que vamos a convocar a una auditoría internacional” y sostuvo que la tarea de fiscalización a los sistemas de conteo de votos de ONPE se realizó “antes, durante y después del proceso electoral”.

¿Qué anunció la institución el 2 de mayo? Difundió una nota de prensa titulada: “JNE dispone auditoría informática e integral y refuerza el control técnico con expertos nacionales e internacionales”.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa a la ciudadanía que ha dispuesto fortalecer la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, como una acción concreta y decidida para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales”, precisó.

Indicó además que la auditoría iba a contar “con el acompañamiento” de un Comité Académico de Expertos, integrado por profesionales externos e independientes.

¿Qué decía el comunicado del JNE?

JNE hizo el anuncio sobre la auditoría el 2 de mayo

Sin embargo, en las siguientes dos semanas, no brindó ningún detalle, pese al reiterado pedido de expertos y de organizaciones políticas para transparentar el proceso y que la auditoría sea internacional.

En la conferencia de prensa de este domingo, tras la audiencia de proclamación de resultados de las elecciones presidenciales, Burneo fue consultado por la anunciada auditoría.

“Lo que se nos sugirió o lo que nos pidieron era una auditoría internacional. Nosotros nunca hemos hablado que vamos a convocar a una auditoría internacional. Sí hemos dicho que vamos a convocar y reforzar, a través de un comité de expertos, nuestros procesos y trabajo y acabamos de anunciar a ese comité de expertos”, respondió el presidente del JNE.

“La fiscalización o auditoría se viene realizando y los informes los venimos comunicando y se han puesto de conocimiento público y los resultados de los mismos”, añadió.

No obstante, fuentes del JNE indicaron que “en los próximos días se publicarán” los referidos informes, entre ellos sobre los sistemas digitales de ONPE y sus procesos logísticos.

Las mismas fuentes aclararon que la auditoría del jurado al sistema de conteo de votos de ONPE se continúa realizando, pero ahora con el acompañamiento de un comité de expertos, que incluye a profesionales extranjeros.

Burneo informó los integrantes del comité son los peruanos Lieneke María Schol Calle y Pedro Astudillo Paredes, el chileno José Inostroza Lara, el uruguayo José Clastornik y la puertorriqueña Vanessa Santo Domingo Cruz. Ellos son expertos en temas de ciberseguridad, tecnología, auditorías y materia electoral.

Fuentes del JNE precisaron que una vez que concluyan con su trabajo, la institución dará alcanzar de su informe.