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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones JNE), Roberto Burneo, afirmó este domingo que desde su institución “nunca hemos hablado que vamos a convocar a una auditoría internacional” y sostuvo que la tarea de fiscalización a los sistemas de conteo de votos de ONPE se realizó “antes, durante y después del proceso electoral”.

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