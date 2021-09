El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) aseguró este lunes que la censura del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, “está cantada” y dijo esperar que el presidente Pedro Castillo se comporte como “líder” y lo remueva del cargo.

“La censura de Maraví está cantada, se lo venimos diciendo al presidente desde antes que se presentara el gabinete […] Le hemos dicho al presidente que reflexione, él ha debido ser quien asuma la decisión”, sostuvo en una entrevista con ‘Exitosa’.

“Este es el momento en que debe demostrar personalidad y liderazgo, no sería una derrota política sacarlo al ministro”, señaló.

En esa línea, el también exministro de Defensa dijo creer que la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no permite que el mandatario realice “una buena gestión” en el Poder Ejecutivo.

“Creo que el presidente tiene que darse cuenta que él [Guido Bellido] no lo deja hacer una buena gestión. Fíjese, Bellido tiene una serie de antecedentes por simpatía por sendero, pero lo que ha hecho con las mujeres y con la congresista [Patricia Chirinos], no se puede permitir en un país donde otra de las pandemias es la violencia contra las mujeres”, manifestó.

En otro momento, Chiabra consideró que el actual Parlamento no es “obstruccionista” sino es “uno que busca consensos para superar la crisis” y le pidió al Gobierno ordenar un plan para superar la crisis económica y sanitaria que vive el país.

“No es que el Congreso no deje gestionar al Ejecutivo. A diferencia de congresos anteriores este es uno que busca consensos para superar la crisis […] Pero el Ejecutivo no tiene un plan de gobierno para solucionar esta crisis y está buscando encontrar culpables para disimular su incompetencia”, explicó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Le preguntan a Castillo por el precio del gas