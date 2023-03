— El gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir un programa de interceptación telefónica y de mensajes en redes sociales para usarlo contra la fiscal de la Nación y la oposición. ¿Cómo puede interpretar este hecho?

Esto materializa lo que su gobierno hizo desde un inicio, degradar las instituciones. Y la institución que más degradó fue la Policía Nacional, y dentro de ésta su sistema de inteligencia, hemos tenido 13 directores de la Digimin y siete en la inteligencia policial. Los cambios eran frecuentes porque buscaban a una persona que estuviera al servicio del expresidente [Pedro Castillo] y no del Estado. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Que no se capture al exministro Juan Silva, tampoco a su sobrino y menos al dueño de la casa de Sarratea [Alejandro Sánchez]. La adquisición de este material encaja dentro del proyecto que Castillo buscaba y este era tener al sistema de inteligencia a su servicio, y no al servicio del Estado.

LEE TAMBIÉN: Gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición

"Este no es un problema de ética, sino es mucho más grave porque se trata de información reservada. [Luis] Cordero debe salir ya y aclarar su posición"

— De acuerdo a la declaración de un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”, el congresista fujimorista Luis Cordero Jon Tay viajó, con el marino en retiro Carlos Barba Daza, a Panamá para la compra de estos equipos. ¿Qué tipo de medidas debe adoptar el Parlamento sobre esta persona?

El congresista Cordero debe ser el primer interesado en aclarar esta situación, porque aquí no es como señalan algunos parlamentarios, este no es un problema de ética, sino es mucho más grave porque se trata de información reservada. Cordero debe salir ya y aclarar su posición.

— ¿Qué tipo de información manejan en la Comisión de Inteligencia?

En la comisión se citan a los jefes de la DINI y de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, toda la información a la que accedemos es reservada y no puede ser comunicada [a terceros], si Cordero ha tenido acceso a información y se la ha hecho conocer [a “El Español] ha sido un delito. Eso es lo que él debe aclarar y el Ministerio Público determinar.

— Incluso, Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, dijo que Cordero Jon Tay “está apoyando bastante al gobierno al interior de la Comisión de Inteligencia”. ¿A su consideración, era un topo del castillismo en ese grupo de trabajo?

Eso lo tiene que determinar él mismo, lo único que puedo decir es que Cordero no asistía con mucha frecuencia a las sesiones de la Comisión de Inteligencia, que se realizan una vez a la semana.

— ¿Notó algún comportamiento extraño de parte del congresista fujimorista?

No, ninguno, tuvo un comportamiento normal, no ví nada extraño de su parte, no hizo pregunta que pudiera dar a entender que quería obtener información. Al contrario, siempre fue una persona con mucha reserva, no intervenía mucho en las sesiones.

— ¿Le sorprende que Fuerza Popular ni siquiera le haya iniciado un proceso disciplinario a Cordero?

Por lo pronto, su bancada ya lo ha retirado de la Comisión de Inteligencia, sabiendo que los congresistas nombrados ahí son por los cinco años [de gestión del Congreso], y ya Fuerza Popular debe tomar una decisión, de acuerdo, a lo que él les responda.

— El congresista Américo Gonza (Perú Libre)- quien es sindicado como uno de los cabecillas de red criminal que cobró sobornos para ascensos en la PNP-también integra la Comisión de Inteligencia. ¿No es un riesgo que acceda a información sensible?

Yo creo que su bancada [Perú Libre] debe tomar la misma decisión que ha adoptado Fuerza Popular con Cordero Jon Tay, es decir deberían retirar al congresista Gonza de la Comisión de Inteligencia. Dicho esto, la decisión también pudo partir del propio parlamentario, o de su bancada. Por ejemplo, en Acción Popular retiraron al congresista Doroteo [investigado por el Caso “Los Niños”] y entró María del Carmen Alva.

"La institución que Castillo más degradó fue la Policía, y dentro de esta su sistema de inteligencia", señaló Chiabra. (Foto: Britanie Arroyo | El Comercio)

— ¿Cómo evalúa el rol del Parlamento en medio de la crisis política y social?

Lo que vemos nosotros en los últimos plenos [del Congreso] es que se están reconociendo los derechos especialmente de los servidores de la educación y de la salud, son derechos que congresos anteriores no les habían dado, creo que eso lo pueden testificar los mismos profesores, médicos y enfermeras.

— El Congreso ha retomado el debate para el adelanto de elecciones, pero este fue suspendido a falta de consenso. ¿Realmente se quieren ir? ¿No sería mejor que haya un sinceramiento?

Ya habíamos logrado 93 votos para un adelanto de elecciones generales para abril de 2024, yo creo que ese proyecto tiene que retomarse, porque fue el que tuvo mayor aceptación [en su momento]. Y sobre los extremos [de izquierda y derecha], en la Comisión de Constitución se debe buscar un consenso, y eliminar a esas posturas extremas y así podríamos a lograr los 87 votos que se necesitan.

— ¿Cree que la última medida para salir de la crisis, de no encontrarse consensos en el Congreso, es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte?

No, lo que debe hacer la presidenta Boluarte es analizar y determinar si el primer ministro le suma o le resta, y también la situación de los ministros de Defensa y del Interior. Ella debe darse cuenta que los que están subvirtiendo el orden no quieren dialogar con el señor Otárola, y que este ha perdido la confianza de las Fuerzas Armadas. La presidenta debe darse cuenta que Otárola ya no le suma.

— ¿Otárola ya cumplió su ciclo en la PCM?

Para mí, sí. Y creo que debe haber una renovación [en el Gabinete], la situación de emergencia hace que los ciclos sean más cortos, hay ministerios donde se necesita un cambio. Además de la PCM, están Interior y Defensa. Eso es lo que debe evaluar la presidenta Boluarte.

— Fuerza Popular ha presentado una moción de interpelación en contra del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tras la muerte de seis soldados en el río Ilave (Puno). ¿Debe ser censurado? ¿Por qué?

Él ha debido renunciar al cargo hace rato y debería esperar a que el Congreso lo censure. Chávez Cresta tiene la responsabilidad política por el fallecimiento de seis soldados en Ilave, y esto no se puede quedar así.

— ¿Cómo va la formación del partido Unidad y Paz?

Estamos avanzando, hay un trabajo intenso, especialmente de los jóvenes, ojalá logremos completar la inscripción.

— Y si el Congreso aprueba ir a elecciones generales en 2024, ¿llegan?

Ese es el apuro que tenemos, el principal enemigo que tenemos es el tiempo. Nosotros estamos trabajando en base a que las elecciones serán en 2024. Y sí, yo estoy a favor de ir a un adelanto en esa fecha.