Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Roberto Chiabra sobre candidatos para suceder a Jerí: “Intereses partidarios están por encima del interés del país”. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.GEC)
Roberto Chiabra sobre candidatos para suceder a Jerí: “Intereses partidarios están por encima del interés del país”. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.GEC)
Por Redacción EC

En plena definición del nuevo titular del Congreso de la República, quien asumirá también la jefatura del Estado tras la censura de José Jerí, el congresista Roberto Chiabra cuestionó las candidaturas presentadas y advirtió que priman intereses partidarios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí no es más presidente del Perú: Congreso lo destituye y habrá un nuevo mandatario
Congreso

José Jerí no es más presidente del Perú: Congreso lo destituye y habrá un nuevo mandatario

Roberto Chiabra sobre candidatos para suceder a Jerí: “Intereses partidarios están por encima del interés del país”
Política

Roberto Chiabra sobre candidatos para suceder a Jerí: “Intereses partidarios están por encima del interés del país”

Presidente José Jerí es censurado por el Congreso: así fue la sesión
Política

Presidente José Jerí es censurado por el Congreso: así fue la sesión

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles
Gobierno

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles