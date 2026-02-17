Roberto Chiabra sobre candidatos para suceder a Jerí: “Intereses partidarios están por encima del interés del país”

En plena definición del nuevo titular del Congreso de la República, quien asumirá también la jefatura del Estado tras la censura de José Jerí, el congresista Roberto Chiabra cuestionó las candidaturas presentadas y advirtió que priman intereses partidarios.

A través de su cuenta en X, agradeció a quienes consideraban que debía asumir la presidencia. No obstante, afirmó que las “opciones presentadas revelan que intereses partidarios están por encima del interés del país”.

En esa línea, recordó que desde la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo lo mencionan como posible sucesor. Además, sostuvo que “no quieren presidente que no puedan controlar”, en referencia al escenario político dentro del Parlamento.

Sus declaraciones se producen luego de que se confirmara que este miércoles 18 de febrero, a las 6 p.m., se elegirá a la nueva Mesa Directiva.

Los candidatos son Segundo Héctor Acuña Peralta, de Honor y Democracia; María del Carmen Alva Prieto, de Acción Popular; Édgar Cornelio Raymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular; y José Balcazar, de Perú Libre.

El congresista que resulte electo asumirá la conducción del Legislativo y, por sucesión, la Presidencia de la República.

Finalmente, Chiabra hizo un llamado de cara a los comicios del 12 de abril. “No elijan mal como este Congreso y voten por quien al fin pondrá orden, dará seguridad y terminará con la crisis permanente que enfrenta el país”, escribió.