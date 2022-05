Si desde el Ejecutivo, el primer ministro, Aníbal Torres, pone como ejemplo al dictador de Alemania, Adolfo Hitler, en el Congreso no se quedan atrás. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), calificó de “héroe” al coronel EP (r) Roberto Huamán Azcurra, ex brazo derecho de Vladimiro Montesinos, condenado ex asesor de Alberto Fujimori durante sus dos gobiernos (1990-2000).

Según informó el portal “Convoca”, Huamán Azcurra, quien purgó nueve años de prisión efectiva en el penal Miguel Castro Castro por el delito de peculado en agravio del Estado, fue incluido en la lista de policías y militares condecorados por el Poder Legislativo por su participación en la Operación Chavín de Huántar en 1997, que culminó con el rescate de 72 rehenes secuestrados por terroristas del MRTA.

“Esta ceremonia la organizó la Comisión de Defensa con la Primera Vicepresidencia [del Congreso], que tiene el programa Terrorismo Nunca Más. Y era para hacer un homenaje a los Chavín de Huántar, si él [Huamán Azcurra] participó en ese momento [en el rescate], ha sido también un héroe”, manifestó Alva en el Rímac, donde visitó a la olla común El Buen Pastor.

La parlamentaria acciopopulista dijo que no tenía conocimiento sobre la invitación al operador de Montesinos.

“Yo no tengo conocimiento, me invitaron, yo tenía que condecorar, creo que la ceremonia ha sido muy bonita, muy emocionante sobre todo por las palabras de Luis Giampietri [ex oficial de la Marina]”, manifestó al ser consultada sobre los antecedentes de Huamán Azcurra.

En comunicación con El Comercio, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), reconoció que fue un “error” haber incluido al coronel EP (r) en la lista de condecorados.

Sin embargo, detalló que esta fue entregada por un representante de los comandos Chavín de Huántar al despacho del parlamentario José Williams Zapata (Avanza País), titular de la Comisión de Defensa y Orden Interno.

“Esta idea de homenaje a los comandos sale del despacho de Williams Zapata, pero él también era parte [de la operación], no podía homenajearse a sí mismo, entonces no pidió ayuda, nosotros [desde la Oficina de Participación Ciudadana] le hemos dado apoyo logístico, la relación la enviaron de su oficina”, manifestó.

Camones indicó que los coroneles (r) Carlos Elías y Wilmer Bustinza, asesores en el despacho del congresista de Avanza País, fueron los que hicieron las coordinaciones. “Ellos refieren que la lista se la alcanzó un representante de los Chavín de Huántar, pero a pesar de que le hemos solicitado el nombre de esta persona, hasta el momento no nos lo indican”, añadió.

La primera vicepresidenta del Parlamento, además, señaló que a Huamán Azcurra no asistió a la ceremonia y tampoco se le entregó nada.

“Ha habido un error, en el sentido, de incluirse a esta persona en la lista, hemos advertido esto casi al final, no se le ha entregado ningún reconocimiento ni nada, no se le ha dado ni medalla”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Williams Zapata, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Roberto Huamán Azcurra fue un personaje siniestro muy cercano a Vladimiro Montesinos / Archivo Grupo El Comercio

Una trayectoria siniestra

La exministra de Defensa Nuria Esparch afirmó que el Congreso debe mejorar sus filtros, porque el hecho de que haya pretendido condecorar a un sentenciado por corrupción “no hace sino generar más frustración y malestar contra los políticos”.

“En un mundo razonable, los políticos deben encarnar la lucha contra la corrupción y no promoverla ni premiarla. Nuestros políticos cada día se alejan más del sentido común ciudadano”, subrayó a El Comercio.

A su turno, el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien fue agente del Estado peruano ante la Corte IDH ante la demanda de presuntas ejecuciones extrajudiciales tras la operación Chavín de Huántar, dijo que basta saber los antecedentes de Huamán Azcurra “para darse cuenta que no merece un reconocimiento del Congreso”.

“No hay que olvidar que él fue un operador de Montesinos para todo este tema del espionaje y en la colocación de cámaras [para grabar los vladivideos]. Huamán Azcurra es una persona con una trayectoria siniestra”, exclamó.

Más información A finales del 2000, tras la caída del régimen fujimorista por los ‘vladivideos’, se especuló que Vladimiro Montesinos le entregó a Huamán Azcurra maletas repletas de VHS (cintas de video). En julio del 2012, en una entrevista con “Primera Edición”, afirmó: “no sé si los tendré por ahí”.

