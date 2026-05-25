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Resumen

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El candidato presidencial Roberto Sánchez aún debe rendir cuentas ante la justicia. Por ello, este miércoles, el Poder Judicial (PJ) evalúa si será o no sometido a juicio oral por presuntamente haber brindado falsa declaración sobre la recepción de aportes de campaña recibidos, entre el 2018 y 2020.

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