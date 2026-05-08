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Sánchez Palomino- actual congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el régimen de Pedro Castillo (2021-2022)- también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”.(Foto: EFE)
Sánchez Palomino- actual congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el régimen de Pedro Castillo (2021-2022)- también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”.(Foto: EFE)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A un mes para las elecciones de segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha acentuado su discurso en contra del modelo económico y también ha adelantado que no adoptará “una hoja de ruta”, en referencia al compromiso que suscribió Ollanta Humala en el 2011 para llegar a la Presidencia de la República (el famoso cambio de polo rojo a polo blanco).

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