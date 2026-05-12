¿Plan B?. Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ahora también busca postular al cargo de regidor en San Borja, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), del 4 de octubre próximo.

El nombre del también congresista y líder de Juntos por el Perú figura en el registro oficial de candidatos a las elecciones primarias del ERM de JPP, según informó Willax.

Este es el registro oficial de la ONPE. Sánchez Palomino -que reside en el distrito de San Borja- aparece en el orden 5, de la lista 1 y única.

Las elecciones primarias, que en la mayoría de casos son una formalidad porque la decisión se da mediante delegados y vía listas únicas, se desarrollarán el 17 y 24 de mayo.

La Municipalidad de San Borja no es extraña para el también congresista y exministro del golpista Pedro Castillo. Se desempeñó como gerente de Capital Humano entre los años 2019 y 2020.

No es el único cargo al que postuló Roberto Sánchez además de la Presidencia de la República. En las elecciones generales del 12 de abril intentó acceder a una curul como Diputado por Lima Metropolitana.

No logró ni 15 mil votos y quedó segundo en votación de su partido, pese a haber tenido el número 1.