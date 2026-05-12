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Sino llega a Palacio de Gobierno, Roberto quiere alcanzar el sillón de regidor.
Sino llega a Palacio de Gobierno, Roberto quiere alcanzar el sillón de regidor.
Por Redacción EC

¿Plan B?. Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ahora también busca postular al cargo de regidor en San Borja, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), del 4 de octubre próximo.

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