Hace dos días, Roberto Sánchez fue captado en Huánuco junto a sus dos vicepresidentas sobre una camioneta Toyota Hilux blanca. Esta Unidad de Investigación pudo confirmar que el vehículo en el que iba el actual candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP) pertenece a un hombre que fue detenido por transporta droga. En registros públicos, el vehículo figura a nombre de Miller Kelvin Claudio Martel, quien fue intervenido transportando nada menos que 14 kilos de pasta básica de cocaína.

La unidad que lideraba la caravana —de placa BSJ-701— movilizó a Roberto Sánchez, Analí Márquez y Brígida Curo, el pasado 28 de mayo de 2026, mientras realizaban actos de campaña en Huánuco. Según registros de Correo, el propietario de la camioneta fue intervenido, en 2010, al promediar las 3:20 de la mañana, en el kilómetro 175 de la Carretera Central (La Oroya), con droga camuflada en cajas de “cancha” dulce y bolsas ocultas entre frazadas. En su declaración, el propio implicado señaló que se le ofreció un pago por transportar dicha carga ilícita, desde Pucallpa a Lima.

Consultado por esta Unidad, Kelvin Claudio, propietario del vehículo en el que se movilizó el candidato, reconoció el hecho: “Hace 15 años tuve un percance”, confirmó. Además, reconoció ser chofer y, sobre el nexo para transportar a la plancha presidencial de JP, señaló que lo realiza por un “encargo de su tío” a quien solo se refirió como “Marco”, evitando precisar quién financia los gastos logísticos.

Kelvin Claudio Martel fue intervenido por la PNP con 14 kg de droga. (Foto: Diario Correo)

Pero no se trata de un caso aislado. En Piura, el pasado 25 de enero, Sánchez se movilizó en otra Toyota Hilux, de placa P4R-757 registrada a nombre de la empresa Inmobiliaria y Constructora El Ángel S.A.C., cuyo propietario es José Práxedes Feria Madrid.

José Feria es un personaje que fue identificado por el Ministerio Público como presunto “líder” de una organización criminal en Piura dedicada al tráfico de tierras y la falsificación documentaria. El empresario fue investigado por el Ministerio Público como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y la falsificación documentaria.

Sánchez recorrió Piura en camioneta de investigado por organización criminal. (Foto: Facebook Roberto Sánchez) / alphabrand

José Feria –quien también fue candidato al Senado por JP– arrastra una sentencia firme por delito doloso y enfrenta un proceso judicial en Cajamarca por colusión agravada y asociación ilícita tras ser vinculado al direccionamiento de obras millonarias de hospitales en el caso de Gregorio Santos. Según reporte del Ministerio Público, Feria se encuentra apelando la sentencia en su contra por estafa, asociación ilícita y falsedad ideológica.

Autos fantasma

El uso de tales vehículos, considerados por la ley como aportes en calidad de “especie”, no han sido debidamente consignados en los reportes de campaña de primera vuelta de JP ante la ONPE.

Tampoco aparecen como gastos de alquiler, pues la única referencia vinculada al transporte corresponde a un servicio puntual de S/ 3.000, registrado a nombre de un tercero que no coincide con las placas identificadas. Este Diario ha podido documentar la participación de al menos siete empresas y diez propietarios de vehículos que habrían trasladado al candidato en distintas regiones.

Esta Unidad buscó los descargos del partido y del vocero, Ernesto Zunini. Hasta el cierre de edición, no obtuvimos respuesta sobre los vehículos de la llamada “Ruta castillista”.

Unidad de Investigación