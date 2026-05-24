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Resumen

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La frase “Ir por lana y volver trasquilado” encaja a la perfección en esta historia. Aunque el protagonista de ella no fue una oveja. Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, llegó ayer a Chiclayo –donde su rival Keiko Fujimori obtuvo 24,294% en primera vuelta– en busca de votos y terminó cosechando rechazos.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.