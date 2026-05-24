Aterrizó a las 6:49 de la mañana en el aeropuerto internacional Capitán FAP José A. Quiñones para continuar con su llamada “ruta castillista”. El itinerario diurno incluía dos paradas: el Mercado Modelo de Chiclayo y el Mercado de Moshoqueque. Dos espacios distintos en tamaño, pero parecidos en una cosa: en ambos, la presencia de Sánchez fue cuestionada.

La presencia del candidato presidencial de Juntos por el Perú generó momentos de tensión en mercados de Chiclayo. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

La primera escena ocurrió en el Mercado Modelo. Mientras Sánchez se preparaba para pronunciar un discurso junto al exfiscal José Domingo Pérez, un ciudadano identificado como Hugo Damián Infantes interrumpió el acto y lanzó varios gritos contra el candidato. Aseguró que “no representaba a Chiclayo” y remató diciendo que el sombrero del vacado expresidente Pedro Castillo “le quedaba grande”.

#AHORA Roberto Sanchez intenta dar discurso en Mercado Modelo de Chiclayo pero lo interrumpen llamándolo “zurdo empobrecedor” , que el sombrero le queda muy grande. pic.twitter.com/E2zcQRKioz — Erik Rivera (@ErikRivera__) May 23, 2026

—Prepotencia—

La respuesta de los simpatizantes de Juntos por el Perú fue inmediata. Al menos seis personas rodearon al hombre e intentaron retirarlo del lugar en medio de empujones y reclamos. La tensión obligó a intervenir a la policía. Antes de retirarse, Infantes dijo a El Comercio: “Estoy en mi derecho de pronunciarme políticamente”.

#Elecciones Algunos trabajadores del Mercado Moshoqueque (Chiclayo), el segundo que visita hoy Roberto Sanchez, despiden al candidato presidencial con “El Ritmo del Chino”. pic.twitter.com/Dgd15XUfJZ — Erik Rivera (@ErikRivera__) May 23, 2026

La visita a Moshoqueque tampoco fue distinta. A las 10:30 de la mañana, Sánchez llegó acompañado por dirigentes como Walter Flores Choco y Ernesto Zunini para compartir un desayuno con comerciantes. El candidato se tomó fotografías y conversó con algunos asistentes, aunque no todos parecían cómodos con su presencia.

Sánchez encabezó actividades partidarias y reuniones con comerciantes durante su paso por Chiclayo. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

El ambiente se volvió todavía más incómodo cuando algunos comerciantes despidieron al postulante presidencial con “El ritmo del chino”, la popular canción de campaña del expresidente Alberto Fujimori. Casi al mismo tiempo, otro ciudadano avanzó con un megáfono entre los simpatizantes de Sánchez y gritó: “Son enemigos del Perú”, en referencia a Juntos por el Perú.

—Aliados—

Horas más tarde, Sánchez encabezó un mitin en el parque Obrero. Lo acompañaron sus virtuales senadores y diputados, además de integrantes de su plancha presidencial: Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia; Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia; el exfiscal José Domingo Pérez; José Mercedes Castillo Terrones, hermano de Pedro Castillo; el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández; y el legislador Víctor Cutipa, entre otros.

Aunque la convocatoria estaba programada para las 11:00 de la mañana, Sánchez apareció más de tres horas después. Durante su discurso insistió en impulsar una asamblea constituyente, reiteró que indultará a Pedro Castillo si llega al gobierno y cuestionó a Miguel Torres, de Fuerza Popular, por “admitir” que conspiró para “sacar” a Castillo de Palacio de Gobierno.

En el mitin encabezado por Roberto Sánchez se observó la presencia de seguidores de Antauro Humala. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Durante el mitin de Roberto Sánchez participaron simpatizantes relacionados con el etnocacerismo. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Al cierre de esta edición, se realizó un mitin en la explanada del estadio Mansiche de Trujillo. En él se notó la presencia de simpatizantes etnocaceristas, de cuyo líder, Antauro Humala, ha intentado desmarcarse sin éxito Sánchez. Previamente, estuvo en el centro poblado Ciudad de Dios, en Pacasmayo y en Chepén.