El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que ya pasó el 95%- muestra todavía un empate técnico entre los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Sin embargo, el empate técnico no se repite en las votaciones por zonas del país. Un ejemplo es la provincia de Huaral, en el departamento de Lima, donde nació Roberto Sánchez y que, incluso, fue elegida por el candidato para iniciar sus actividades el 7 de junio, día de la votación. Ahí compartió un desayuno electoral con su familia.

LEE AQUI LA CRÓNICA DEL DOMINGO 7: Roberto Sánchez, de Huaral a la plaza San Martín pasando por Barbadillo: Así fue la jornada del candidato de Juntos por el Perú

Es más, en diversas entrevistas Roberto Sánchez aprovechó para mencionar el vínculo emocional que mantiene con su natal Huaral.

De acuerdo con el avance de la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú perdió en Huaral, frente a la lideresa de Fuerza Popular.

Al 98.929% de actas contabilizadas y teniendo como cierre las 10:35 de la mañana de este martes 9 de junio, el 55.737% (65,844) votó por Keiko Fujimori y el 44.263% (52,289) por Roberto Sánchez.

Un poco mayor, incluso, es la diferencia entre ambos en el distrito de Huaral. Ahí Keiko Fujimori logra 56.761% frente a Roberto Sánchez que obtiene 43.239%.