Resumen

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El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que ya pasó el 95%- muestra todavía un empate técnico entre los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

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