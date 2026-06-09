Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que ya pasó el 95%- muestra todavía un empate técnico entre los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -que ya pasó el 95%- muestra todavía un empate técnico entre los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
Sin embargo, el empate técnico no se repite en las votaciones por zonas del país. Un ejemplo es la provincia de Huaral, en el departamento de Lima, donde nació Roberto Sánchez y que, incluso, fue elegida por el candidato para iniciar sus actividades el 7 de junio, día de la votación. Ahí compartió un desayuno electoral con su familia.