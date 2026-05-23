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Resumen

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Aunque compartió con anticipación el itinerario de la denominada “ruta castillista”, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) dejó esperando en vano y durante varias horas a sus simpatizantes en Chincha. Tenía previsto acudir por la mañana, pero prefirió participar –en su condición de congresista y exministro de Pedro Castillo– en un conversatorio relacionado con el desarrollo de infraestructura en Chancay.

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