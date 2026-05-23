Aunque compartió con anticipación el itinerario de la denominada “ruta castillista”, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) dejó esperando en vano y durante varias horas a sus simpatizantes en Chincha. Tenía previsto acudir por la mañana, pero prefirió participar –en su condición de congresista y exministro de Pedro Castillo– en un conversatorio relacionado con el desarrollo de infraestructura en Chancay.

El político de izquierda había anunciado en sus redes sociales que el viernes 22 de mayo estaría presente desde las 9 a.m. en el mercado de abastos de Chincha y luego recorrería las principales avenidas de la ciudad.

Además, tenía previsto presentarse al mediodía en Pisco, con la posibilidad de cerrar la jornada con un acto de agradecimiento en la Plaza de Armas de San Clemente, pero recién apareció a las 5 p.m. y solo estuvo unos breves minutos.

Por la mañana, Sánchez acudió al evento “Chancay y la agenda de infraestructura nacional: oportunidades, riesgos y gobernanza”, organizado por el Centro Internacional para la Empresa Privada y Grade, que se desarrolló desde las 10:30 a.m. a la 1 p.m.

En dicho conversatorio, Sánchez indicó que, aparte de ser congresista, presidió la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, fue poblador de la provincia de Huaral y como exministro de Comercio Exterior y Turismo.

—Otros incidentes—

No es la primera vez que Sánchez Palomino deja abandonados a sus simpatizantes. El 16 de mayo pasado canceló su aparición en un evento en Ventanilla donde solo hubo pocos seguidores. Unos cuantos iniciaron la caminata –programada con anticipación– sin el candidato presidencial. Los dirigentes no explicaron su ausencia.

El 14 de mayo ocurrió una situación similar. Aquel día, el Comando de Campaña de Chincha comunicó a los seguidores que Sánchez no participaría en el evento programado para el sábado 16 en la región Ica debido a “motivos de fuerza mayor”.

La decisión obedecía a la espera de la proclamación de los resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente oficializó el domingo 17 a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial.

—Falta de comunicación—

Para los analistas políticos Enrique Castillo y Luis Benavente, este tipo de acciones solo revelan la desorganización y descoordinación en la agenda del candidato presidencial sobre las actividades que realiza de cara a la campaña para la segunda vuelta electoral.

Castillo dijo que “no es una actitud positiva ni respetuosa” de un candidato el dejar plantada a la gente que él mismo convoca.

Sostuvo que todo ello demuestra el poco manejo que el candidato tiene con su equipo y la relación de prioridad sobre los eventos.

“Si tenía otra actividad, ¿por qué siguieron adelante con la convocatoria o espera en el mitin? En segundo lugar, demuestra el poco manejo que el candidato tiene con su equipo de su agenda y de la relación de prioridad que tienen los eventos para él. En tercer lugar, refleja un desorden que tiene que ver con la capacidad del candidato de atender sus compromisos”, dijo.

Benavente afirmó que hay una evidente falta de compromiso del candidato.

“Me parece que hay bastante improvisación porque Sánchez recién comienza a fichar cuadros técnicos”, indicó. Agregó que “hay mucha descoordinación” a la interna de su grupo político.