Resumen

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Roberto Sánchez indicó que no se puede adelantar una condena, pero tampoco impedir que las autoridades investiguen. (Foto: Andina)
Roberto Sánchez indicó que no se puede adelantar una condena, pero tampoco impedir que las autoridades investiguen. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que Jhuliana Carbonel, precandidata a diputada de su agrupación detenida en el caso “Los Pulpos de La Victoria” cumplió todos las exigencias de la ley para poder postular y pasar los filtros de control del sistema electoral.

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