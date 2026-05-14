El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que Jhuliana Carbonel, precandidata a diputada de su agrupación detenida en el caso “Los Pulpos de La Victoria” cumplió todos las exigencias de la ley para poder postular y pasar los filtros de control del sistema electoral.

“La señorita militante, para ser candidata, ha cumplido con todas las exigencias de la ley, no tiene ningún impedimento. Si ahora hay una investigación, pues que se investigue”, dijo.

“Como es una investigación que recién empieza, evidentemente, ningún sistema de filtro ha referido de esos hechos. No podemos decir, la expulsamos porque no nos representa”, señaló.

Un día antes, Sánchez indicó que no se puede adelantar una condena, pero tampoco impedir que las autoridades investiguen.

Afirmó, además, que la Carbonel deberá responder ante las autoridades y colaborar con las pesquisas abiertas en su contra. “Tiene que dar cuenta y someterse a la investigación”.

Asimismo, indicó que Juntos por el Perú solicitó información interna para conocer con exactitud los hechos vinculados al caso. “No vamos a avalar ni atropellos ni tampoco acciones ilegales”, enfatizó.

La controversia surgió luego de la detención de la precandidata a diputada, quien es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como “Los Pulpos de La Victoria”, situación que ha generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados por los partidos políticos en la selección de sus postulantes rumbo a las próximas elecciones.