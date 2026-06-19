El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa este viernes -desde las 10:30 de la mañana- las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú (JP) que buscan invalidar 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos, y “recuperar” votos en distintas provincias del país a través de actas observadas.

En la audiencia pública participarán los abogados de la organización política del candidato presidencial Roberto Sánchez, así como los integrantes del pleno del JNE.

Entre los recursos que serán evaluados figura el presentado por Carlos Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú contra 1.751 mesas de sufragio en Lima.

En su escrito, Zafra sostuvo que se vulneró el derecho fundamental de la agrupación al acceso a la tutela procesal efectiva al impedirse un pronunciamiento de fondo sobre los pedidos de nulidad. Cuestionó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 haya declarado improcedente la solicitud para anular dichas mesas.

Como sustento, argumentó que en esos grupos de votación se habría detectado una aparente repetición de resultados favorables a la candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Según indicó, las mesas observadas se ubican en distintos locales de votación de Barranco, Ate, Carabayllo, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Victoria, San Juan de Miraflores y Cercado de Lima, entre otros distritos.

Los JEE Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon improcedentes los pedidos de nulidad presentados por JP porque la organización política no adjuntó los comprobantes que acreditaran el pago de la tasa electoral correspondiente, fijada en S/ 1.375 por cada mesa de votación impugnada.

En paralelo, el personero de Juntos por el Perú presentó varios recursos de apelación contra resoluciones emitidas por distintos Jurados Electorales Especiales sobre actas observadas durante la segunda vuelta presidencial.

El objetivo de la agrupación es que el JNE revoque esas decisiones que, en primera instancia, no le fueron favorables y que, tras un nuevo cotejo o recuento de votos, se incorporen a su favor votos que habrían sido contabilizados erróneamente como nulos.

Por ejemplo, Carlos Zafra presentó un recurso de apelación contra la resolución (N.° 01716- 2026-JEE-LIN3/JNE) del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte 3.

En este caso, solicitó el recuento de votos del acta electoral N.° 039261-96-R al considerar que el órgano electoral únicamente realizó un cotejo para determinar su validez. Según argumentó, “La resolución basada en el cotejo, no asegura que el escrutinio refleje de manera exacta la voluntad del elector”.