Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el virtual diputado de esta última agrupación Ernesto Zunini afirmó que Roberto Sánchez, actual congresista y candidato presidencial de su partido, no votó por las llamadas leyes procrimen y que tampoco las han defendido en la campaña electoral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.