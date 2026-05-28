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Resumen

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El Poder Judicial (PJ) reprogramó para el próximo 4 de junio la audiencia donde se revisará la nueva acusación presentada en contra del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por presunta falsa declaración sobre aportes y gastos de campaña entre el 2018 y 2020.

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