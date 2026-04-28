La periodista María Fernanda Castro y su hermano Dante Castro denunciaron este martes 28 de abril que Juntos por el Perú (JPP) continúa sin brindarles información que ayude a esclarecer el accidente que causó la muerte de su padre, el candidato al Senado Dante Castro Arrasco.

El reconocido escritor y catedrático luchó por su vida durante varios días luego del accidente vehicular que sufrió el pasado 9 de abril durante una caravana de cierre de campaña de la agrupación política.

Según detallaron sus hijos, durante una entrevista en “Siempre a las 8″ con Milagros Leiva, la actividad fue organizada por Cledin Vásquez Castillo, uno de los sobrinos del golpista exmandatario Pedro Castillo.

Luego de ser auxiliado por vecinos y dirigentes del movimiento ML19, Castro Arrasco fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, donde permaneció con pronóstico reservado hasta el día de su fallecimiento, el 13 de abril.

El caso viene sigue siendo investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad del Callao, a cargo de Luz Jacqueline Zapata Castillo.

A través de cartas notariales dirigidas al candidato presidencial y líder del partido, Roberto Sánchez, Juntos por el Perú y Cledin Vásquez-los hermanos Castro han pedido que se les brinde la identidad completa del conductor de la unidad vehicular, identidad del propietario, vehículo y placa, copias de los seguros vigentes del auto del que cayó su padre.

Sin embargo, no han recibido respuesta. Las cartas fueron enviadas el 18 de abril, hace 10 días.

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“El señor Sánchez dice que no era una actividad formal. Era una actividad de voluntarios, pero sí era de su partido la actividad, no era de otro partido, por lo tanto sí hay una responsabilidad. Por eso se le habla y se le pide que aclare la situación y ponga orden en su partido. Ya estamos por cumplir 20 días del accidente de mi papá y no tenemos una respuesta concreta”, expresó María Fernanda.

“Lo importante es la búsqueda de justicia y se nos diga quién conducía y cuál era la placa”, remarcó.

La periodista de El Comercio detalló que la solidaridad vino por parte de los vecinos, quienes detallaron que su papá se cayó de la tolva del vehículo tras un movimiento rápido y ello coincidió con que su padre no pudo sujetarse bien y calló. Los golpes que presentaba su papá coinciden con las versiones de los vecinos.

“Mi padre lo que sufre es un traumatismo en el lóbulo izquierdo del cerebro. Eso derivó en una hemorragia interna. Quedó inconsciente ni bien cayó al suelo y pasa a emergencias del hospital Carrión”, acotó su hermano.

Los hermanos indicaron que debido a que no se les brindó la información sobre el vehículo y la placa, no se pudo activar el SOAT y el SIS no iba a cubrir su atención en caso de una posible operación. Finalmente, el SOAT se activó debido a que realizaron una denuncia por fuga.

Sánchez estaba fuera de Lima al momento del accidente. Llegó al hospital entre las 2 y 3 pm del 10 de abril y negó tener conocimiento de la caravana. “Se escuda en la idea de que no tenía conocimiento y lo hizo otra persona”, señaló el hijo de Castro.

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Además, señalaron que Sánchez organizó una liturgia y llevó a Cledin Vásquez. “No es una manera de proceder porque estamos hablando de un accidente con consecuencia fatal. No es que te llevo al candidato, ve a pecharlo. El partido tiene que brindar la asesoría legal y hacer su propia investigación. Una respuesta orgánica”, agregó.

El sobrino de Pedro Castillo se mostró incómodo y solo atinó a brindarle a María Fernanda un número telefónico. Sin embargo, ella no ha llamado para no viciar el proceso en la fiscalía.

Dante Castro hijo se mostró indignado sobre las declaraciones que ha brindado Sánchez sobre el tema y que haya evitado mencionar a Cledin Vásquez y que recién ahora vaya a iniciar una investigación.

“No me parece una respuesta orgánica de un partido [...] A raíz de que hemos sacado los pronunciamientos recién van a hacer las investigaciones internas, esto me deja mucho que desear”, manifestó.

Finalmente, lo describieron como un padre amoroso, que se preocupaba por la realidad nacional y tenía mucho amor por el Perú. Quería darle rostro, voz, en cada uno de sus escritos a los peruanos.

Dante Castro Arrasco (Callao, 1959) fue un escritor, periodista y profesor universitario, ganador de importantes distinciones como el Premio Literario Casa de Las Américas, el Premio Nacional de Educación y el Premio Copé.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fue autor de importantes obras como Cara Mujer, Prosas Paganas, Parte de Combate Lima, Tierra de Pishtacos La Habana (ganadora del Premio Internacional de Cuento), Demonio de Monte y Libertad restringida, entre otras.

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