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María Fernanda y Dante son hijos del reconocido escritor Dante Castro. Denuncian indolencia de Juntos por el Perú tras el fallecimiento de su padre en una actividad de cierre de campaña.
María Fernanda y Dante son hijos del reconocido escritor Dante Castro. Denuncian indolencia de Juntos por el Perú tras el fallecimiento de su padre en una actividad de cierre de campaña.
Por Thalía Cadenas

La periodista María Fernanda Castro y su hermano Dante Castro denunciaron este martes 28 de abril que Juntos por el Perú (JPP) continúa sin brindarles información que ayude a esclarecer el accidente que causó la muerte de su padre, el candidato al Senado Dante Castro Arrasco.

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