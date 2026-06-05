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Resumen

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino, tuvo un breve paso por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) y por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte ( DIRIS LIMA NORTE) donde, según la Contraloría e informes de control, causó “daños y perjuicios” a ambas entidades.

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