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JEE declara improcedentes pedidos de nulidad de JP.
JEE declara improcedentes pedidos de nulidad de JP.
Por Thalía Cadenas

Un nuevo revés electoral para Roberto Sánchez. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedentes dos recursos de nulidad presentados por Juntos por el Perú (JP) en los que solicitaba la anulación de 468 mesas sufragio de Argentina y Estados Unidos.

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