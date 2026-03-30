Uno de los casos más relevantes data de 2020 e incluye presuntos delitos de concusión, colusión con perjuicio al Estado, cohecho pasivo impropio y peculado. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Otra investigación en curso lo alcanza por presunto peculado en la modalidad de apropiación o uso indebido de recursos destinados a asistencia social. El caso fue registrado el 27 de abril del 2022. Actualmente la carpeta se encuentra en etapa de investigación preliminar en Huaura.

Pero los problemas de Sánchez con la justicia no empezaron durante el gobierno de Perú Libre. En Lima, Sánchez ya arrastraba una denuncia pendiente del 2020 por fraude en la administración de personas jurídicas, registrada ante la 07º Fiscalía Provincial Penal. En esta carpeta Sánchez fue acusado junto a su hermano, William Sánchez Palomino por desviar fondos del partido. Sin embargo, el proceso judicial más avanzado y peligroso para su libertad es la acusación por el delito de rebelión, que se encuentra en etapa preparatoria formalizada por la 02º Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Candidato por Juntos por el Perú concentra investigaciones fiscales y cuestionamientos por presuntos conflictos de interés en su entorno familiar.

Nexos familiares y políticos

William Sánchez Palomino, hermano del candidato y quien postula al Senado por Juntos por el Perú, obtuvo tres órdenes de servicio con la Municipalidad de Chancay (2023) y la Municipalidad de Aucallama (2025), entidades con las que precisamente Roberto Sánchez realizaba actividades congresales y sostenía frecuentes “diálogos técnicos” con las autoridades.

Las órdenes del hermano fueron emitidas por el concepto de “profesor de guitarra” e iban por montos desde los S/ 1.500 a S/ 3.000.

Pero no es el único caso. La sobrina de Roberto Sánchez, Mercedes Haga, obtuvo dos órdenes de servicio en el CONADIS en 2025 —por S/ 10.000 y S/ 15.000—, mientras el congresista impulsaba leyes y aumentos presupuestales para esa misma entidad desde la Comisión de Inclusión Social.

Votación de Roberto Sánchez a favor del proyecto de ley que cambia a los trabajadores del régimen CAS del sector salud al régimen 728.

Su esposa también se ha visto beneficiada por las normas aprobadas en el Congreso. Sánchez fue uno de los mayores promotores de la ley Nº 32568 para que los trabajadores CAS del Ministerio de Salud pasen al régimen 728, pero no transparentó que esta medida impactaba directamente en su esposa, Claudia Pinazzo Vallejos, quien es técnico administrativa CAS de Recursos Humanos del Minsa. Con la votación favorable de Sánchez, la norma fue aprobada y publicada hace cinco días.

Su candidata a la primera vicepresidencia fue investigada por la ONPE por no transparentar aportes y gastos de campaña en 2020.

Por otro lado, las dos mujeres que integran su plancha presidencial han sido cuestionadas. Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia, fue sancionada por la ONPE al no transparentar sus aportes de campaña en el 2020.

Mientras que Brigida Curo, postulante a la segunda vicepresidencia, fue imputada ante la Fiscalía de Puno por disturbios y violencia. Este Diario intentó comunicarse con el congresista, sin embargo no respondió.

El dato Sánchez fue denunciado junto a su hermano en 2020 por fraude, cuando este era presidente del Comité Nacional Electoral de Juntos por el Perú. En al menos tres registros policiales su hermano reportó la pérdida de once libros de actas del partido.

Unidad de Investigación