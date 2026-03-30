Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato por Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, busca llegar a la presidencia con una lista de seis carpetas fiscales en curso. Además de su proceso por el delito de rebelión –que se dio tras el intento de golpe de Estado de 2022– el actual congresista izquierdista tiene casos pendientes casos de corrupción en Huaura y que se iniciaron cuando ya ejercía el cargo de parlamentario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.