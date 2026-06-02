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Resumen

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Durante el último debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se jactó de su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el gobierno del ahora golpista Pedro Castillo, señalando que su gestión había sido “impecable”. Sin embargo, olvidó mencionar que mantiene una denuncia constitucional por presunta corrupción como titular de dicha cartera.

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