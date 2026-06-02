Durante el último debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se jactó de su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el gobierno del ahora golpista Pedro Castillo, señalando que su gestión había sido “impecable”. Sin embargo, olvidó mencionar que mantiene una denuncia constitucional por presunta corrupción como titular de dicha cartera.

“Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable, además que he sido gerente en un distrito y gerente en una región”, fue la afirmación que hizo el candidato presidencial sobre su pasado laboral.

Sánchez Palomino fue uno de los primeros ministros en acompañar al ahora sentenciado Pedro Castillo desde el inicio de su gobierno, y también fue uno de los ministros que más duró en el cargo junto al hoy prófugo Juan Francisco Silva Villegas, exministro castillista del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El ahora candidato presidencial duró como titular del Mincetur poco más de 16 meses, desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022, día en que Castillo Terrones ejecutó su intentona de Golpe de Estado.

Su tiempo en el Mincetur estuvo marcado por diversas denuncias, algunas de ellas en vía de investigación, como el presunto uso de la caja chica del ministerio para gastos personales y presuntos cobros a cambio de otorgar puestos laborales en dicho sector.

Como un hecho más concreto, el candidato Sánchez Palomino fue denunciado constitucionalmente en el 2025, por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de “negociación incompatible”. Esto es que el funcionario o servidor público se interesa indebidamente o, aprovechando su cargo busca incluir de manera directa o indirecta en contratos u operaciones para beneficiarse o beneficiar a terceros.

Dicho delito está sancionado con una pena no menor de cuatro años ni mayor de seis años, además de la inhabilitación para ejercer cargo público.

De acuerdo a la denuncia constitucional, en su condición de ministro de Comercio de Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, habría intervenido de forma directa en la contratación de Daniel Abarca Soto como Asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho

El caso se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde hace más de un año. Durante la presidencia de la congresista María Acuña Peralta, en el caso permaneció sin tramitarse.

En setiembre del año pasado, cuando reasumió la presidencia Lady Camones, se dio cuenta de la presentación de la DC, pero no se siguió procesando. Fuentes de la Subcomisión señalaron a El Comercio que, probablemente, forme parte de las denuncias que serán analizadas en la próxima sesión.

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Según la denuncia formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Abarca Soto era conocido del también congresista Guido Bellido y visitó en diversas oportunidades el despacho ministerial de Sánchez Palomino, con quien se reunió según los registros presentados como elementos de convicción.

“Daniel Abarca Soto, refirió haber entregado de manera presencial y virtual su currículum vitae a ‘Manuel’ de recursos humanos del Mincetur el 01 de agosto de 2021; sin embargo, el registro de visitas en línea y el cuaderno de visitas del piso 17 de la entidad, consigna que Abarca Soto concurrió aquel día desde las 09:16 horas hasta las 17:22 horas al despacho ministerial del MINCETUR como parte de la ‘comisión de transferencia’. Es más, los días posteriores [02 al 05 de agosto de 2021] se consignó que éste concurría al despacho del ex ministro Roberto Helbert Sánchez Palomino a “reuniones de trabajo” retirándose de la sede a altas horas de la noche; esto a pesar de no tener vínculo contractual con dicho ministerio.” Denuncia Constitucional contra Roberto Sánchez

También obran conversaciones entre Bellido y Abarca Soto, donde este último le agradecería “su apoyo” al congresista.

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

ROBERTO SÁNCHEZ-DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Sumado a que, según la Denuncia Constitucional, el currículum del beneficiado no fue ingresado por el conducto regular. Y eso ha sido confirmado por la entonces Secretaria General del Mincetur, María Angulo, quien señaló que el proceso de contratación de Abarca Soto provino desde el “Despacho Ministerial”.

“Roberto Helbert Sánchez Palomino, en razón de su cargo [ministro de Comercio Exterior y Turismo], del 31 de julio de 2021 al 05 de agosto de 2021, indebidamente y en forma directa [a solicitud de Guido Bellido Ugarte] se interesó, en provecho de terceros [Guido Bellido Ugarte y Daniel Abarca Soto], en concretar la contratación de Daniel Abarca Soto en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [a través de la Resolución ministerial N.°125- 2021-MINCETUR del 04 de agosto de 2021, que designa como asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo]; con tal propósito se habría simulado la remisión del currículum vitae, y sin que se emitan los informes favorables de las áreas administrativas pertinentes.” Denuncia Constitucional contra Roberto Sánchez

Por todo ello, se le atribuye a Roberto Helbert Sánchez Palomino, en su actuación como exministro de Comercio Exterior y Turismo, ser autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo, en agravio del Estado.

Le dio la espalda a Pedro Castillo, pese a ahora lo emula durante la campaña electoral

Pero el discurso del candidato presidencial Roberto Sánchez, no solo está lleno de omisiones u olvidos. También ha demostrado incongruencia de su palabra con sus acciones.

“Yo reafirmo mi lealtad con el (ex) presidente Pedro Castillo, así como él, públicamente, confía en mí y yo respaldo esa lealtad”, afirmó Sánchez Palomino durante el último debate presidencial.

Sin embargo, ello no se vio reflejado en sus acciones para con el ahora sentenciado exmandatario. Y es que, uno de los hechos más evidentes fue la posición que tuvo el ahora candidato presidencial, cuando Castillo afrontaba uno de los momentos más críticos de su vida política y judicial.

Ambos se acercaron cuando Pedro Castillo buscó apoyo para la segunda vuelta que disputaría contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en las Elecciones Generales del 2021.

Sánchez Palomino, como presidente de Juntos por el Perú (JP) -partido que “robó”, según afirmaría Yehude Simons a Cuarto Poder- apostó sus fichas al profesor del sombrero ancho que decía defender a los pobres del país.

En agradecimiento, Castillo Terrones lo nombró ministro de Comercio Exterior y Turismo tras llegar a la presidencia en julio del 2021.

Fue así que Sánchez Palomino disfrutó por casi de año y medio de las mieles y prerrogativas que le otorgaba ser uno de los ministros preferidos y favorecidos del profesor electo presidente de la República.

Roberto Sánchez (d) fue el único ministro de Pedro Castillo que resistió a todos sus cambios de gabinete.

Ni las denuncias por presunto fraude administrativo, los cuestionamientos por la contratación de militantes de JP en su cartera ministerial, ni los informes que daban cuenta del derroche de la caja chica del Mincetur hicieron que Sánchez Palomino de un paso al costado o que el mismo Castillo lo remueva.

Por el contario, el ahora sentenciado exmandatario lo ratificó hasta tres veces en el cargo antes de que Sánchez le soltara la mano y lo negara más de tres veces luego del fallido golpe de Estado; no solo en señal abierta de televisión y radio, también en redes sociales.

Sánchez Palomino negó haber conocido los actos desplegados para llevar a cabo el fallido Golpe de Estado de su ex protector.

Ante el Congreso de la República rechazó la actuación de su amigo y calificó como “un quiebre al orden constitucional inviable” lo realizado por Castillo el 7 de diciembre del 2022.

En su versión, negó haber felicitado a Castillo por su mensaje golpista y por el contrario aseguró que cuando ingresó al despacho presidencial solo atinó a cuestionar y preguntar “¿Qué pasó?”.

Y, recién entonces, a través de redes sociales, anunció su renuncia al cargo ministerial alegando tener “principios democráticos”.

Roberto Sánchez renuncia vía "X"

Ese mismo 7 de diciembre, Sánchez Palomino dejó atrás la lealtad y decidió votar en “abstención” ante la moción de vacancia de su aliado Castillo Terrones. No lo apoyó, pero tampoco votó por remover a quien había actuado en contra de la democracia.

Así, mientras Castillo Terrones era detenido en flagrancia producto de la vacancia presidencial aprobada en el Congreso, Sánchez Paredes miraba hacia otro lado y le daba la espalda a “su presidente”.

El presidente Pedro Castillo participa de la ceremonia de clausura del XV Congreso Nacional de Turismo, junto al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, ayer, en San Borja (Foto: Presidencia Perú). / Cesar Fajardo

El exministro del Interior y hoy sentenciado en primera instancia, Willy Huertas, narró otra versión ante la fiscalía sobre lo que hizo el exministro de Comercio cuando Pedro Castillo, vía un Mensaje a la Nación, ordenaba subvertir el orden constitucional cerrando el Congreso e interviniendo instituciones constitucionales.

Y es que, según lo declarado, Sánchez Palomino, en la intimidad del salón presidencial, habría felicitado a Castillo Terrones tomándole la mano y le habría dicho: “Por el país”.

Esa también fue la tesis que postuló el Ministerio Público cuando lo incluyó en el caso por presunta rebelión. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que los actos atribuidos al aún congresista no podían ser tipificados como “rebelión” y vía un recurso de excepción de improcedencia de acción fue excluido del proceso puesto que el tribunal concluyó que los actos desplegados por el excandidato presidencial no calzaban dentro del delito de rebelión que se le atribuía entonces.

Sin embargo, la Sala Suprema en su sentencia de apelación sí dejó un breve análisis sobre lo ocurrido con el ahora candidato presidencial, al precisar que decirle a Castillo: “Por el país”, reflejaría una “opinión” o “conformidad con lo anunciado en el Mensaje a la Nación”. Es decir, “una posible aprobación a lo que en ese Mensaje se decía – subvertir el orden constitucional- pero no era propiamente un acto de intervención delictiva, del tipo legal de rebelión por el que se le buscaba procesar.

Pronunciamiento de la Corte Suprema en sentencia de apelación a favor de Roberto Sánchez Palomino

No deslinda con Antauro Humala

Pese a que el reciente debate presidencial fue la oportunidad de deslindar con el sentenciado Antauro Humala , condenado por el asesinato de policías durante el Andahuaylazo del 2005, el candidato presidencial Roberto Sánchez, evadió el tema.

“Si alguien tiene causas pendientes con la justicia que dé cuenta, yo defiendo la vida. Soy un hombre demócrata”, atinó a decir.

El etnocacerista fue una de las principales figuras que acompañaba a Roberto Sánchez, cuando la primera vuelta de las Elecciones Generales estaba en la definición de adhesiones políticas y la suma de votos.

Almorzaban juntos, se tomaban de la mano en caravanas y caminatas, mientras que los abrazos iban y venían. Hoy, ya en segunda vuelta, Sánchez Palomino prefiere mantener en la sombra al sentenciado por homicidio.

ROBERTO SÁNCHEZ Y ANTAURO HUMALA

Pese a que el candidato presidencial se esmera en guardar al etnocacerista bajo la alfombra, Antauro busca salir a la superficie mediática reclamando su tajada de los votos que ayudaron a Sánchez Palomino colocarse como uno de los dos candidatos presidenciales que disputarán la más alta magistratura el próximo 6 de junio.

“Nosotros representamos a la mitad del electorado que votó por nuestro candidato Roberto Sánchez que obtuvo casi dos millones de votos. Francke es una sola persona y el nacionalismo en Perú es un millón de electores”, señaló Antauro Humala.

No es lo único. El etnocacerista también reiteró que fue el propio candidato presidencial quien le ofreció liderar el ministerio del Interior durante el cierre de campaña de la primera vuelta electoral.

“De ellos, del mismo Roberto, en el cierre de campaña, en la Plaza Dos de Mayo, públicamente nos ofreció la titularidad de Defensa, creo que del Interior, yo lo he agradecido públicamente y lo he anotado, pero no lo he exigido”, afirmó Antauro Humala.

El candidato presidencial, por estos días, prefiere no confrontar al cabecilla del “Andahuaylazo” y solo brinda respuestas amistosas cada vez que es consultado al respecto.

“Antauro Humala ha dicho, por su propia boca, que no va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Él dice que es un nacionalista que apuesta y nos apoya a nosotros”, dijo recientemente en declaraciones a RPP.