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Resumen

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La minería informal le respira en la nuca al candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Y no en sentido figurado, sino en el más literal. Representantes de la Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú) —gremio que agrupa a mineros informales— no solo han desfilado por el local partidario en el centro de Lima en los últimos días, sino que también han participado en reuniones con el círculo más cercano del actual congresista, quien sigue afilando su estrategia de cara al balotaje. Así lo confirmaron distintas fuentes consultadas por El Comercio para este reportaje y una fotografía así lo pone en evidencia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.