En la imagen se observa a Sánchez encabezando la reunión con su ya habitual sombrero, con el que intenta evocar la imagen del golpista expresidente Pedro Castillo. A su lado izquierdo aparece su candidata a la vicepresidencia, Analí Márquez; mientras que a la derecha se encuentra Ernesto Zunini, virtual diputado y secretario general de JP. Se trata, en suma, de una reunión del cuerpo técnico de Juntos por el Perú (JP).

De izquierda a derecha, en la imagen aparecen Fernando Salas Tapia, Raúl del Castillo Alatrista (quinto), Ernesto Zunini (séptimo), Roberto Sánchez (octavo), Analí Márquez (novena), Roy Mendoza (decimotercero), Juan Pari (decimocuarto) y Jorge de Lama Vargas (decimoquinto). Al fondo se observa a Magno Ismael Palomino Garamendi, coordinador nacional de la Confemin, junto a otros personajes.

Sin embargo, detrás de la mesa y a escasos pasos de Sánchez aparece Magno Ismael Palomino Garamendi, coordinador nacional de la Confemin y considerado la mano derecha de Máximo Adolfo Franco Bequer, principal dirigente del gremio que ha promovido las prórrogas del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Franco Bequer negó haber visitado el local de JP. No obstante, Palomino no habría sido el único personaje vinculado a este sector que participó en el encuentro.

Al fondo se observa a Magno Ismael Palomino Garamendi, coordinador nacional de la Confemin.

Este Diario también pudo identificar en la fotografía a Jorge de Lama Vargas, un extrabajador del Congreso que registra ingresos al Ministerio de Energía y Minas (Minem) como representante de la Confemin.

La imagen correspondería al 13 de mayo pasado y fue compartida por uno de los asistentes. Fuentes consultadas por este Diario detallaron, no obstante, que la presencia de representantes de la minería informal no se habría producido en una sola ocasión en el local partidario, ubicado en un segundo piso del jirón Tarma, en el Centro de Lima.

Sede partidaria de Juntos por el Perú, ubicada en el jirón Tarma 361, en el centro de Lima. En este inmueble se realizan los cónclaves de Roberto Sánchez y su círculo más cercano, donde también participaron personajes vinculados a la Confemin. (Foto: Julio Reaño/GEC) / JULIO REAÑO

Una de las fuentes señaló que incluso se realizó una exposición sobre la problemática de la minería informal ante el círculo más cercano de Sánchez; mientras que en otros encuentros permanecen incólumes, escuchando atentamente lo que se discute, como una suerte de convidados de piedra.

“Ellos se venden como mineros informales y han venido insistiendo en mantener ese status quo de la informalidad, de mantener el mecanismo del Reinfo y todos sabemos que el Reinfo es un mecanismo de impunidad que permite, en muchos casos, lavar oro de origen ilegal y pasarlo con los papeles de la informalidad. Ellos pueden decir de alguna manera que son mineros informales, pero, en la práctica, los mecanismos que existen facilitan o respaldan a la minería ilegal” , explicó a El Comercio César Ipenza, especialista en derecho ambiental.

Ipenza destacó que Palomino —dirigente que aparece en la fotografía casi junto a Sánchez— es prácticamente el número dos de la Confemin. A su juicio, su presencia no resulta del todo extraña, pues “Juntos por el Perú es el partido de los mineros informales del país”.

“Solo basta con contrastar los Reinfos, ubicarlos en distritos y vamos a ver que allí —literalmente— Juntos por el Perú ha obtenido la mayoría o gran parte de los votos frente a otros partidos” , subrayó.

Un sector clave

De cara al balotaje, el candidato presidencial ha mostrado como principal carta en su equipo económico a Pedro Francke, exministro del golpista Castillo y quien, de hecho, justificó su salida de ese gobierno alegando discrepancias con la lucha contra la corrupción. Francke, militante de Nuevo Perú, ha intentado moderar el tono de las propuestas económicas más radicales de JP, presentes no solo en el plan de gobierno, sino también en las propias declaraciones de Sánchez.

El ahora candidato presidencial de Juntos por el Perú abrió las puertas de su agenda política a las demandas de la minería informal. (Foto: Facebook)

Sin embargo, no se ha mostrado el mismo énfasis respecto al sector Energía y Minas. Es un sector clave y el propio Sánchez lo sabe, pues su agenda legislativa durante el actual quinquenio viró hacia la minería informal en la antesala de las Elecciones Generales 2026, suscribiendo propuestas para extender el cuestionado Reinfo incluso hasta el 2030, tal como lo evidenció este Diario.

En una entrevista con RCR Red de Comunicación Regional la semana pasada, Sánchez sostuvo que, para su propuesta de “nueva minería”, contaba con los aportes de Jorge Manco Zaconetti y José De Echave. Sin embargo, ello no se ha traducido —al menos públicamente— en una vocería visible dentro de la campaña. Sánchez se ha mostrado a favor de una nueva Ley MAPE, pero con un proceso de formalización “de verdad”, y ha remarcado que “no solamente se necesita un enfoque persecutor, sino democratizador”.

“Desde el 2024, Sánchez encontró un nicho, por así decirlo, de votantes, que son los mineros. Y presentó distintas iniciativas, todas a favor de los mineros informales. No debemos olvidar la derogación de la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, que para muchos es considerada como una ‘Ley pro-crimen’, que le impide a la policía incautar explosivos a mineros con Reinfo suspendido” , refirió Ipenza.

Roberto Sánchez convirtió las demandas de la minería informal en parte central de su discurso político y legislativo. (Foto: Facebook)

Y en las protestas de este sector para prorrogar el Reinfo —agregó—, más allá de evidenciarse a un congresista que legislaba a favor de todos los peruanos, lo que realmente se observó fue a Sánchez actuando como “un dirigente minero más”.

Una obligación con el país

A pesar de las presiones de la Confemin y otros sectores, durante el actual período prosperaron ampliaciones temporales bajo el argumento de que no se logró aprobar una nueva Ley MAPE, entre peloteos entre Ejecutivo y Congreso. La última ampliación vencerá en diciembre de este año, por lo que la situación deberá ser definida indefectiblemente por la próxima gestión.

Otro tema clave es la posible reincorporación de más de 50.000 titulares que incumplieron el proceso y fueron excluidos del registro. El accionar de Sánchez en el Congreso evidencia su mirada sobre este sector, pero busca ir más allá.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú articuló parte de su agenda minera alrededor de las demandas del sector informal. (Foto: Facebook)

En su plan de gobierno propone reducir el tiempo de las concesiones y plantea que “no existirán concesiones ociosas”, pues estas serán entregadas a mineros asociados en cooperativas. Tal como explicó Ipenza, se trata de un término importado de Bolivia que, en el papel, alude a pequeña minería, pero que en la práctica moviliza grandes cantidades de minerales.

Para la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, JP ya venía intentando impulsar desde ese grupo de trabajo parte de su verdadera agenda respecto este sector, apelando —según sostuvo— a discursos falsos sobre la situación del sector y a propuestas de corte populista.

“[Sánchez] Fue el primero en presentar la prórroga del Reinfo por un año y el regreso de los 50 mil mineros ilegales. El respaldo de la Confemin a la candidatura de Roberto Sánchez es la confirmación de una alianza peligrosa con sectores vinculados a la minería ilegal”, remarcó Gonzales a El Comercio.

"Roberto Sánchez tiene la obligación de explicarle al país cuál es su relación con la Confemin, qué compromisos ha asumido y cuál será su posición concreta frente a la minería ilegal”, remarcó la congresista Diana Gonzales. (Foto: Antonio Melgarejo / El Comercio) / ANTONIO MELGAREJO

A su juicio, la “Confemin es una organización que en los últimos años ha defendido intereses asociados a la informalidad extrema y ha confrontado reiteradamente los esfuerzos del Estado para fiscalizar y para combatir actividades ilegales que generan contaminación, violencia y graves daños al medioambiente”.

“En ese sentido, Roberto Sánchez tiene la obligación de explicarle al país cuál es su relación con la Confemin, qué compromisos ha asumido y cuál será su posición concreta frente a la minería ilegal”, aseveró.

Más de medio millón de votos

En diálogo con El Comercio, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, negó haber acudido al local de Juntos por el Perú y sostuvo que la participación de otros dirigentes “es netamente personal; no institucional”, remarcando que cada integrante del gremio puede tener su propia postura política. “Yo nunca he ido ni conozco dónde es el local”, expresó.

Según explicó, como organización otorgaron la “oportunidad” a todos los candidatos presidenciales de asumir la “responsabilidad” del proceso de formalización minera, desde su óptica. En función de ello, añadió, cada integrante decidirá finalmente por quién votar.

Afirmó que la Confemin agrupa a unas 800 mil personas, de las cuales alrededor de 31 mil cuentan con Reinfo. Según detalló, el gremio está conformado por ocho federaciones y 39 bases.

“Recuerde que en el gremio existen de todas las tiendas políticas, desde los extremos rojos hasta los extremos de derecha. No podemos nosotros decir, como gremio,: ‘vamos a apoyar a tal persona’, porque ya quebrantaríamos la organización”, refirió.

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

Aunque reconoció que Sánchez sí acudió anteriormente al local de la Confemin, aseguró que lo hizo al igual que otros aspirantes a la presidencia. Negó, en ese sentido, la existencia de un respaldo orgánico a su candidatura y reiteró que cada integrante del gremio definirá.

No obstante, admitió que Sánchez es quien más viene hablando sobre el sector y que los próximos días serán claves. Sí enfatizó que, más allá de ideologías o posiciones políticas, lo que buscan es una solución a sus demandas. En sus palabras, son “empresarios” y “emprendedores”.

El ahora candidato presidencial de Juntos por el Perú reforzó sus vínculos con actores de la minería informal en medio del debate sobre la formalización minera. (Foto: Facebook)

“Nosotros lo que buscamos es nuestra solución. Si yo voy a votar por Keiko [Fujimori], no es porque me simpatiza. Voy a votar porque me va a solucionar mi problema. Lo mismo voy a hacer con Roberto Sánchez. Si él me soluciona, me plantea una solución, yo voy a votar por él”, aseveró.

Este Diario intentó comunicarse con Sánchez y otros miembros del partido que aparecen en la fotografía; sin embargo, no respondieron las llamadas ni mensajes.