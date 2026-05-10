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Resumen

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Durante un mitin en Huaycán (Ate Vitarte), realizado la noche del último sábado, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se reafirmó en su postura sobre el crecimiento económico, al referir que “el desarrollo humano es realmente lo fundamental”. Además, cuestionó a los medios de comunicación que informaron sobre sus polémicos comentarios.

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