Durante un mitin en Huaycán (Ate Vitarte), realizado la noche del último sábado, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se reafirmó en su postura sobre el crecimiento económico, al referir que “el desarrollo humano es realmente lo fundamental”. Además, cuestionó a los medios de comunicación que informaron sobre sus polémicos comentarios.

“El desarrollo humano es realmente lo fundamental y no se logra solo con crecimiento económico”, manifestó.

También remarcó que “el desarrollo humano es más desafiante que solo asegurar que tengas más soles en el bolsillo”.

“[El desarrollo humano] se logrará cuando convirtamos a la educación en un derecho de los jóvenes, en el ingreso libre de los jóvenes [a las universidades] […] La riqueza o valor monetario en el bolsillo no se traduce en un indicador de desarrollo humano, que es el acceso a educación y saludo de calidad y también un empleo digno”, expresó.

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El exministro de Comercio Exterior y Turismo, de esta manera, hizo referencia a una promesa que el expresidente Pedro Castillo realizó en la campaña de 2021, el libre ingreso a las universidades públicas, que no cumplió.

En otro momento, Sánchez Palomino indicó que “la única hoja de ruta posible es con nuestro pueblo”.

Idas y vueltas

El último miércoles, en una entrevista con el podcast “Pitucos marrones”, el también congresista acentuó su discurso en contra del modelo económico y adelantó que no adoptará “una hoja de ruta”, en referencia al compromiso que suscribió Ollanta Humala en el 2011 para llegar a la Presidencia de la República (el famoso cambio de polo rojo a polo blanco).

“Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista. ¿Dónde están los partidos, la partidocracia? No hay pues. El Perú está para reinventarse […] Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, subrayó.

Sánchez Palomino- ministro de Comercio Exterior y Turismo durante todo el régimen de Pedro Castillo (2021-2022)- también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”. No obstante, dijo que “eso no significa la perpetuación de nuestro equipo en ese gobierno”.

“La democracia significa alternancia. Nosotros no tenemos una visión totalitaria, yo respeto a los comunistas, pero yo no soy comunista”, añadió en una entrevista en el video podcast “Pitucos marrones”.

Así, reiteró la postura que expresó, a inicios de enero de 2025, cuando participó en la “ceremonia” por los 20 años del “andahuaylazo”, donde fueron asesinados cuatro policías. En esa oportunidad, al lado del etnocacerista Antauro Humala, dijo que la izquierda peruana necesitaba un proyecto de 30 años.

El último viernes, luego de que El Comercio publicara su postura en contra del crecimiento económico, Sánchez intentó negar sus propias palabras.

“El crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, no quedarse en unos pocos. Hoy, siete de cada diez trabajadores viven en la informalidad, sin derechos laborales, sin seguro, CTS, vacaciones ni pensión digna. La prioridad es clara: crecimiento con formalización, trabajo digno y derechos para el pueblo”, escribió en X. No obstante, el sábado en Huaycán se reafirmó en sus primeras declaraciones.

Un “frente patriótico popular”

Sánchez Palomino, en otro momento de su mitin en Huaycán, afirmó que en los últimos días ha “afianzado” un “frente patriótico popular” que presentará esta semana.

“Ya tenemos ese equipo de voceros políticos, de plan de gobierno, de plan económico […] Vamos a tener la responsabilidad de devolver la justicia a nuestro pueblo, de restablecer el equilibrio de poderes y de acabar con este gobierno parlamentario”, manifestó, omitiendo que él es parte de este Congreso cuestionado y que su bancada respaldó la llegada de José Marí Balcázar a la Presidencia en febrero último.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú indicó que mantiene su postura a favor de una nueva Constitución o de la instalación de una asamblea constituyente.

“No tiene interés en moderarse”

El exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne consideró que el plan de gobierno de Sánchez y de Juntos por el Perú es “uno de corte político y no, necesariamente económico”. “Es difícil pensar en desarrollo humano sin crecimiento económico […] Él representa un retroceso en término de crecimiento económico y de inclusión social”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Thorne indicó que las propuestas económicas del también congresista no van a generar beneficios para los más necesitados, sino al contrario, generarán una desaceleración de la economía y luego una recesión.

“Sánchez plantea un cambio constitucional y otro concepto de ‘democracia’, donde se va a incorporar a un llamado poder popular, pero en realidad será una democracia a dedo, donde él va a decidir quiénes representan la democracia y quiénes no”, alertó.

El ex titular del MEF también advirtió que el plan de gobierno de Juntos por el Perú contempla que el país deje el modelo de ser un país exportador de materia primas, “que en realidad apunta a dejar la minería y pasar a la industrialización”. “Él no se da cuenta de que no hay ningún país en el mundo que esté plenamente industrializado, Estados Unidos tiene 10% de industrias y China, 14%. El modelo que plantea Sánchez es anacrónico. Lo que genera crecimiento no solo es la inversión, sino la capacidad de generar innovación y nuevas industrias”, acotó.

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A su turno, Alonso Macedo, especialista económico, refirió que las declaraciones de Sánchez “son bastante preocupantes” y “alejadas de la realidad”.

“Desde la década de 1990, es el crecimiento económico el que le ha permitid al país reducir la incidencia de la pobreza y, a su vez, el progreso de millones de peruanos y disminuir los indicadores de la anemia y la pobreza. No hay forma de generar bienestar ni mejores condiciones cuando no hay crecimiento”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Macedo dijo que cuando hay crecimiento y mayor dinamismo, esto se traduce en “más empleos, mejores empleos y mejores salarios”.

“Cuando no hay crecimiento la pobreza aumenta, basta ver lo que pasó en pandemia, eso ocasionó un aumento acelerado de la pobreza y de los indicadores de anemia y otros. No hay ningún país con un nivel bajo de PBI que a su vez tenga buenos indicadores sociales y económicos. Se deben dejar de lados los dogmas extremos”, remarcó.

El analista económico señaló que “el principal riesgo” del plan de gobierno de Juntos por el Perú es “la visión que tiene Sánchez sobre la minería”.

“Sánchez no cree en el rol de la minería en la economía, él prefiere amenazar las concesiones mineras con el objetivo de repartirlas entre los pequeños mineros, si es que no son mineros informales y hasta ilegales. Y, además, siempre está presente la amenaza del cambio constitucional, que sería desconocer todas las piezas de la economía, que han permitir tener una moneda estable y reglas claras para atraer la inversión privada. Sería patear el tablero. Sus últimas declaraciones dicen que no tiene interés en moderarse y que desconoce la realidad económica del país”, acotó.