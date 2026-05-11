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"Mirada de fondo" con Diana Seminario, en El Comercio
"Mirada de fondo" con Diana Seminario, en El Comercio
Por Redacción EC

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, consideró que el etnocacerista Antauro Humala “tiene una opinión calificada para hablar sobre la seguridad fronteriza del país” y que escucharán sus propuestas. Esto en el contexto en que Roberto Sánchez, candidato presidencial de su agrupación, ha intentado marcar distancia del condenado por el ‘andahuaylazo’.

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