El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, consideró que el etnocacerista Antauro Humala “tiene una opinión calificada para hablar sobre la seguridad fronteriza del país” y que escucharán sus propuestas. Esto en el contexto en que Roberto Sánchez, candidato presidencial de su agrupación, ha intentado marcar distancia del condenado por el ‘andahuaylazo’.

“Algunos decían que iba a ser ministro del Interior, es falso, él habló de la seguridad nacional. Yo sí creo- al margen de todo lo que le hayan preguntado y él haya respondido, con lo cual no coincidimos- yo sí creo que él [Humala] como militar, producto [de su formación] en la Escuela Militar de Chorrillos, tiene una opinión calificada para hablar sobre la seguridad fronteriza del país […] Lo escucharemos”, manifestó en “Mirada de fondo”, con Diana Seminario, video podcast de El Comercio.

Secretario general de Juntos por el Perú fue entrevistado por Diana Seminario en su videopodcast "Mirada de fondo" (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Zunini, candidato a diputado de Juntos por el Perú, también calificó como “un hecho político” la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero de 2005 por las huestes de Antauro Humala, donde fueron asesinados cuatro policías.

“El andahuaylazo es un hecho político que demuestra, es un indicador de que nuestra democracia languidece, fue una rebelión”, remarcó.

El secretario general del JP dijo que lamentan y “nos duele en el corazón” la muerte de los policías y de civiles en enfrentamientos de este tipo.

Zunini refirió que los cauces institucionales “no están funcionando” y que las comunidades no creen en el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial. En ese sentido, dijo que no entiende qué se está esperando para convocar a un referéndum. “¿Esta crisis se va a resolver sin consultar a la gente?”, cuestionó.

Referéndum y el capítulo económico

Al ser consultado sobre qué sometería a referéndum, el político de izquierda respondió que “preguntaríamos sobre el capítulo económico de la Constitución, con el riesgo de que la población [avale el actual modelo]” y, además, sobre la instalación de una asamblea constituyente.

En otro momento, Zunini reiteró que Juntos por el Perú no se va a acoger a una hoja de ruta como la suscrita por el expresidente Ollanta Humala en las elecciones de 2011.

“Somos conscientes de que ese 12% [obtenido en primera vuelta] es insuficiente para gobernar el país. Vamos a convocar a distintas organizaciones políticas para hablar sobre nuestro plan, vamos a acoger lo que sea necesario, y lo compromisos los vamos a asumir de cara al país. Si firmar una hoja de ruta significa hace lo que hizo Ollanta Humala: renunciar a renegociar [los contratos], al cobro de las deudas y a renunciar a lo que lo llevó a él a la segunda vuelta, nosotros no estamos de acuerdo”, subrayó.

El secretario general de Juntos por el Perú adelantó que el miércoles, Sánchez estaría anunciando a “las personalidades que van a reforzar” a su equipo técnico.

Zunini también aseguró que Juntos por el Perú tiene previsto “prescindir” de los mecanismos que evitan que el Estado proteja el interés público, en referencia a los contratos ley.

“Nosotros no queremos revisar todos los contratos ley, nosotros estamos observando los contratos ley que están impidiendo al Estado la defensa del interés público y los contratos vinculados a actos de corrupción, como las concesiones viales, el gasoducto sur y, todos sabemos, el mismo proyecto Olmos”, expresó.