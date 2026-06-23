A poco más de dos semanas de la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) presentó un nuevo recurso para anular el voto de los peruanos en el extranjero, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo más de 63% de los votos válidos. Esta medida ha sido considerada por abogados expertos en derecho electoral como extemporánea y sin sentido y con la finalidad de dilatar la proclamación de los resultados.

“Hemos tenido una reunión con nuestros abogados y en las próximas horas se va a presentar el documento. Es la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares”, manifestó Sánchez, la mañana del lunes, en declaraciones a la prensa, tras sostener una cita con los letrados de su partido en una cafetería de Jesús María.

El también congresista insistió en que la Resolución Jefatural 000090-2026-JN/ONPE- que estableció que las actas electorales provenientes de los consulados sean trasladadas físicamente a Lima mediante valijas diplomáticas, en lugar de ser digitalizadas como en la primera vuelta- constituye “una afectación grave a la intangibilidad normativa electoral”.

(Foto: Julio Reaño/ GEC)

“Todavía hay todo un tramo que falta, no hay que desesperarse”, respondió Sánchez Palomino cuando fue consultado si aceptaría su eventual derrota en las urnas.

El también ex ministro de Comercio Exterior y Turismo dijo esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúe y convoque a una audiencia, a raíz de sus anunciados nuevos petitorios.

Por la noche, vía sus redes sociales, el propio Sánchez anunció que presentaron “la solicitud de nulidad de oficio”. Se pretende que el JNE invalide “las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares”.

Según dijo, “el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial”.

Hemos presentado la solicitud de Nulidad de oficio para que el JNE declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder… pic.twitter.com/jbPJiNEPkE — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 23, 2026

Al respecto, Keiko Fujimori consideró que el nuevo recurso de nulidad de Juntos por el Perú “cae en saco roto”, al recordar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya rechazó el último viernes dos pedidos similares.

“Yo creo que el JNE ya ha emitido un fallo al respecto como se vio la semana pasada, cae en saco roto, estoy segura de que los miembros del JNE se van a pronunciar”, expresó en declaraciones a la prensa.

(Foto: Mario Zapata/ GEC)

También cuestionó que el partido de Sánchez haya presentado una denuncia constitucional en contra del canciller Carlos Pareja por presuntas irregularidades en el traslado de las actas electorales del extranjero, cuando “no existe ninguna evidencia” de un fraude.

“Y en la audiencia de la semana pasada, cuando se les preguntó a los abogados de Juntos por el Perú cuáles son las evidencias para anular los votos en el extranjero, ellos nos mostraron ninguna. Esto sí es un acto desesperado de política, estoy segura que ni este Congres ni el otro harán caso a esta denuncia que no tiene propósito contra el canciller”, subrayó.

“No es jurídicamente viable”

La abogada Silvia Guevara, experta en derecho electoral, afirmó que la nueva solicitud de Juntos por el Perú “no es jurídicamente viable”, porque una nulidad de oficio parte de una institución pública y no en base a un pedido de un tercero. Además, de que está fuera del plazo legal, que venció tres días después de los comicios. Es decir, el 10 de junio.

“La nulidad de oficio es una potestad administrativa que tienen las entidades públicas para que declaren nulo un acto o un proceso. Pero es por iniciativa propia y tras haber advertido que en el camino se cometió un vicio, un error que reconoce la misma institución”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Guevara explicó que el proceso electoral aún no ha concluido y que no se ha materializado ningún acto. “Seguimos en el conteo de los votos, sobre qué cosa se va a declarar la nulidad de oficio”, cuestionó.

También indicó que la Resolución Jefatural 000090-2026-JN/ONPE no violó la intangibilidad de las leyes electoral.

“La intangibilidad aplica sobre cualquier disposición normativa, como leyes y reglamentos, pero un lineamiento [a través de una resolución jefatural] no regula, brinda instrucciones u orienta el desarrollo de una actividad. Es un instrumento de gestión. No es un documento que brinde un desarrollo normativo. Aquí se ha establecido el desarrollo de una actividad operativa, no de un tema jurídico”, remarcó.

La intangibilidad establece que el Congreso ni otros organismos pueden realizar cambios a las leyes electorales a un año del proceso.

La abogada advirtió que las acciones de Juntos por el Perú son “más de carácter político que legal” y que lo que buscan es captar el respaldo de un sector del electorado hacia un discurso de “no reconocimiento”.

“Ellos son conscientes de que el plazo para este tipo de recursos ya venció, están dilatando el proceso y la proclamación de los resultados”, acotó.

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Una postura similar tuvo el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, quien consideró que desde Juntos por el Perú están “forzando la figura” de la intangibilidad electoral, al cuestionar la Resolución Jefatural 000090-2026-JN/ONPE. Agregó que, en su momento, el partido de Sánchez pudo haber apelado esta disposición ante el JNE, pero no lo hizo.

“Ellos podían haber apelado a esta directiva frente al JNE en su momento. El artículo 34 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el JNE resuelve las apelaciones contra las resoluciones de ONPE y Reniec sobre asuntos electorales. Y así como los partidos pueden apelar el diseño de la cédula de sufragio, también pudieron hacerlo con esta resolución, pero no lo hicieron”, expresó.

En diálogo con este Diario, Villalobos detalló que lo usual es que las actas de los locales de votación en el extranjero se trasladasen a Lima en valijas diplomáticas y recordó que su digitalización se dio en las elecciones de 2021, a raíz de la pandemia de Covid-19.

“Esa fue una elección extraordinaria y para el 2026 se mantuvo el criterio en primera vuelta, pero entiendo que para los cónsules fue complicado implementar el sistema”, manifestó.

Villalobos indicó que el Jurado Electoral Especial que evalúe el nuevo recurso de Juntos por el Perú lo debe declarar “improcedente de plano”. Aún así, agregó que la agrupación de izquierda podrá apelar ante el JNE.

“Yo creo que este recurso responde a un tema político, para mantener su narrativa de ‘fraude’. Buscan retrasar la proclamación de los resultados. Este recurso no tiene razón de ser y su objetivo es tratar de deslegitimar los resultados”, finalizó.

“Quieren ganar tiempo”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello sostuvo que el nuevo recurso de Juntos por el Perú para intentar anular la votación de los peruanos en el extranjero tiene dos problemas: el primero es que está fuera del plazo [este venció el 10 de junio] y el otro es que una directiva de la ONPE “no afecta la intangibilidad” de las normas electorales.

“Estamos ante una situación donde, ellos nuevamente sin ningún argumento jurídico real y válidos salen a cuestionar [la elección] y a pedir que se anulen las mesas [del extranjero]”, dijo en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

Tello, experto en derecho electoral, refirió que Sánchez Palomino “quiere ganar tiempo para que algunos sectores afines” a su candidatura “se puedan movilizar” o ejercer más presión.

“Él no va a conceder la victoria tan fácil, pero a costa de qué, de los recursos de su partido, de una defensa técnica y legal que ya no da para más, ya ha quedado bastante descreditada con lo que ha ocurrido [el viernes en el pleno del JNE]”, complementó.

El letrado lamentó que, como sucedió en el 2021, nuevamente uno de los partidos en contienda recurra al discurso del fraude sin mostrar pruebas.

“Este es un hecho lamentable, porque realmente caen en lo mismo, sea que la versión fraudista venga de la derecha o de la izquierda es exactamente lo mismo y le cae igual de mal a toda la ciudadanía. La percepción es que son malos perdedores y que dilatan [la proclamación de los resultados]”, cuestionó.

En el plano del Poder Judicial

El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía afirmó que es muy probable que la acción de amparo que presentó hace unas semanas el exministro de Defensa Walter Ayala, en representación de Juntos por el Perú, para excluir del conteo el voto de los peruanos en el extranjero, sea rechazada en todas las instancias en el Poder Judicial.

“Las acciones de amparo tienen un objetivo, que es reparar el daño causado, regresas las cosas al estado anterior, pero aquí no se ha agotado la justicia electoral. Desde el lado procedimental, no tiene argumentos suficientes. Además, la postura de Juntos por el Perú ha quedado desfigurada. Han denunciado fraude y no tienen los medios probatorios”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Andía dijo que la postura de Sánchez es similar a la que adoptó Rafael López Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular, tras la primera vuelta.

“Lo que hace Juntos por el Perú es tratar de alargar esto, pero sembrando, y esto es lo más peligroso, un discurso de fraude, como lo hizo Rafael López Aliaga en su momento, aún cuando no tengan elementos para probar su denuncia”, complementó.

La ex alta autoridad refirió que la ciudadanía que no se informa y que sigue a Sánchez puede creer este discurso y salir a protestar.

“Están tratando de aplanar el terreno para decir luego que hubo fraude, así no tengan las pruebas. Y cuando el Poder Judicial les niegue el amparo van a decir que esa institución de presta al juego”, alertó.