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Resumen

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A poco más de dos semanas de la segunda vuelta, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) presentó un nuevo recurso para anular el voto de los peruanos en el extranjero, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo más de 63% de los votos válidos. Esta medida ha sido considerada por abogados expertos en derecho electoral como extemporánea y sin sentido y con la finalidad de dilatar la proclamación de los resultados.

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