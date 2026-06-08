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Resumen

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He aquí un personaje para la historia de las mitologías electorales. Sin duda y por mucho, el sombrero de Pedro Castillo fue el símbolo más poderoso de estas elecciones presidenciales.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.