Resumen
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que Jhuliana Carbonel, quien fue candidata a diputada de su agrupación y detenida en el caso “Los Pulpos de La Victoria”, cumplió todos las exigencias de la ley para poder postular y pasar los filtros de control del sistema electoral.
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