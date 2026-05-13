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Resumen

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A menos de cuatro semanas de la segunda vuelta electoral, el partido Juntos por el Perú (JP) —del candidato presidencial Roberto Sánchez— ensambla un equipo técnico que estaría integrado por exministros, candidatos al Congreso y otros exfuncionarios que desempeñaron altos cargos en el Estado. Según la dirigencia de la agrupación, este grupo será presentado, a más tardar, el viernes.

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