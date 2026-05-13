Uno de los posibles integrantes del equipo sería Walter Ayala , candidato al Senado del partido y exministro del vacado expresidente Pedro Castillo, de acuerdo con fuentes consultadas.

Su experiencia en el sector de Defensa lo habría colocado en la lista de voceados para acompañar a Sánchez Palomino, quien está a pocos votos de pasar a la segunda vuelta electoral con su antagonista política Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

¿Tensiones a la interna?

No obstante, dentro del sector más cercano al “castillismo” consideraron que Ayala reúne los pergaminos suficientes para asumir el puesto de especialista en materia de Justicia. No solo por su profesión de abogado, sino también por su paso como juez supernumerario de la Sala de Apelaciones de Pasco, según señalaron las fuentes.

A ello se añade su participación activa en la promoción del indulto presidencial a favor de Castillo Terrones. El pasado 19 de febrero, Ayala entregó al jefe de Estado José Balcázar la documentación firmada por el profesor de Chota (Cajamarca) y por el propio Ayala Gonzáles en calidad de defensa legal.

Sin embargo, la eventual incorporación del exministro habría generado tensiones dentro de Juntos por el Perú. Esto debido a que el cargo de especialista en materia de Justicia sería ocupado por el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien recientemente se sumó al equipo técnico de la agrupación de izquierda.

El exrepresentante del Ministerio Público —hoy abogado privado— aseguró hace unos días que su objetivo, tras sumarse al equipo técnico, es encabezar los planes vinculados a la reforma del sistema de justicia. Añadió que incluso aceptaría ser ministro de Justicia en un eventual gobierno de Sánchez, para “seguir sirviendo al país”

Consultado por El Comercio, el exministro Ayala afirmó que José Domingo Pérez “tiene todas las credenciales” para desempeñar esa función, aunque también destacó la propia experiencia que tiene en el sector. Asimismo, no descartó la posibilidad de integrar el equipo técnico de Roberto Sánchez.

Sobre el tema, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, señaló a este Diario que Walter Ayala “tiene todos los méritos profesionales”, además de haber sido ministro de Estado. No obstante, precisó que por ahora “no podría dar nombres” respecto de quién ocupará finalmente el sector Justicia.

“Ayala viene apoyándonos con la vocería y con algunas comisiones técnicas. Ha sido candidato, entonces no sería novedad [que lo presentemos]. Lo que vamos a presentar es algunas personas que tienen la solvencia ética y los méritos profesionales para acompañarnos en este segundo momento del proceso electoral y ayudarnos a desarrollar, esclarecer alguna de las propuestas que estamos presentando al país”, explicó.

Consultado sobre el hecho de que un sector del castillismo impulse a Ayala para integrarse al área de Justicia, donde también estaría José Domingo Pérez, respondió: “Todavía no se ha hablado de ninguna titularidad ni propuesta para encabezar ningún sector”.

"Mirada de fondo" con Diana Seminario, en El Comercio

¿Quiénes integran actualmente el equipo técnico de Juntos por el Perú?

Preguntado por este Diario, Hernando Cevallos señaló que, por el momento, el equipo técnico de Juntos por el Perú está integrado por la exministra Anahí Durand, el propio Cevallos, el especialista en temas mineros Jorge Manco Zaconetti, el exfiscal José Domingo Pérez y el economista David Tejada.

Según explicó, todos ellos vienen brindando apoyo técnico a Roberto Sánchez de cara a una eventual segunda vuelta presidencial y sostienen reuniones al menos tres veces por semana para abordar propuestas y temas que podrían fortalecer la candidatura del aspirante de izquierda.

“Todos aportan específicamente en sus áreas y además dan opiniones más generales”, afirmó.

Hernando Cevallos también se desempeñó como ministro del expresidente Pedro Castillo (Foto: USI)

Sobre la posibilidad de que Walter Ayala se incorpore al equipo técnico en la especialidad de Justicia, Cevallos evitó confirmarlo o descartarlo. “No lo podría ni afirmar ni desmentir”, respondió.

No obstante, precisó que, hasta ahora, los integrantes del equipo técnico todavía no cumplen funciones especializadas y que su participación tiene un carácter “preliminar”. Según indicó, una vez que el grupo sea oficializado recién se asignarán responsabilidades específicas.

“Claro, ya se definirían nombres concretos que seguramente Roberto Sánchez incorporará más gente. Por ahora son personas que participan en las reuniones del equipo técnico”, sostuvo.

En paralelo, detalló que el equipo de voceros políticos del partido está conformado por Ernesto Zunini, Anahí Durand, los congresistas Jaime Quito y Margot Palacios, además de Walter Ayala.

—Análisis—

El analista político Luis Benavente consideró que, al interior de Juntos por el Perú, existen intereses contrapuestos entre los sectores que impulsan determinados nombres para integrar el equipo técnico. Asimismo, cuestionó que haya personajes como el exfiscal José Domingo Pérez que manifiesten públicamente su intención de convertirse en ministro de Estado porque eso revelan “apetitos políticos” preliminares sin siquiera haber ganado los comicios.

“Si una persona lo dice públicamente [como el señor Domingo Pérez de querer un ministerio] aparecerán muchos a ponerles cabe. Al mostrarse estos apetitos, se exponen a la crítica, opinión negativa y también a que otros actores interesados en el mismo puesto hagan gestiones para lograrlo o que le pongan cabe. La política es política”, añadió.

Benavente señaló que sería “gravísimo” realizar de manera preliminar “una repartición” de cargos sin siquiera haber ganado la segunda vuelta electoral.

Agregó que el papel de los integrantes del equipo técnico de un partido en campaña resulta clave, ya que ello abre la posibilidad de que posteriormente formen parte del grupo de transferencia gubernamental. Asimismo, refirió que el ser parte de dicho grupo también podría derivar en que el integrante tenga la posibilidad de ser ministro de Estado, dado que ya conoce los planes del partido.