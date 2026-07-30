Un día antes de visitar —el 1 de julio— a José Balcázar, entonces jefe de Estado, el excandidato presidencial Roberto Sánchez ya había decidido integrarse al nuevo Congreso como asesor 1 de la bancada de Juntos por el Perú tras su derrota frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, reveló una fuente del grupo político.

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