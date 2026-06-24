Un amplio rechazo generaron este martes las declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien dijo que no reconocerá un gobierno de su rival política, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), si resulta proclamada presidenta sin que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atienda su pedido de anular de oficio 119 oficinas consulares en el extranjero por presuntas irregularidades.

Diversos excandidatos presidenciales y virtuales diputados de distintas agrupaciones —incluidos algunos aliados de Sánchez—, cuestionaron su postura y aseguraron que respetarán el resultado oficial de las elecciones, aun cuando no estén conformes con una eventual victoria de Fujimori Higuchi, quien mantiene una ventaja de 41.452 votos sobre el postulante de Juntos por el Perú.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez afirmó que “si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

El candidato también convocó a una marcha para este sábado y llamó a sus simpatizantes a movilizarse “en defensa del voto popular”.

Sus declaraciones se produjeron después de que el pleno del JNE resolvió los recursos presentados por Juntos por el Perú. Hasta el momento, el organismo electoral ha emitido pronunciamiento sobre 57 apelaciones vinculadas a pedidos para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima y 647 en Estados Unidos, así como sobre actas observadas en distintas zonas del país. Además, permanece pendiente otro recurso de nulidad con el que la agrupación busca invalidar 294 mesas de votación en Argentina.

Distanciamiento

Uno de los primeros en marcar distancia fue Ahora Nación, agrupación cuyo líder, Alfonso López Chau, se convirtió en aliado político de Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral.

En diálogo con El Comercio, Carlo Magno Salcedo, vocero del partido, aseguró que reconocerán una eventual proclamación de Fujimori como presidenta.

“Si los resultados oficiales determinan que la ganadora es Keiko Fujimori, lo vamos a reconocer”, sostuvo.

Asimismo, añadió que “Ahora Nación ha manifestado que va a reconocer los resultados que proclame la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Esa posición no ha cambiado”.

Por la tarde, Alfonso López Chau, excandidato presidencial y aliado de Sánchez, refirió que “el día que el JNE diga ya culminé mi trabajo, da su veredicto y nosotros respetaremos la decisión del JNE”.

Consultada por este Diario, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello, quien postuló por Primero La Gente, también señaló que reconocerá un eventual gobierno de Fujimori Higuchi.

“Por supuesto que reconoceré los resultados. Yo soy una demócrata”, declaró.

Respecto de las expresiones de Sánchez, consideró que se trata de la reacción “de un mal perdedor”. “Hay que tener dignidad en la derrota para tener autoridad. No me gusta Keiko, pero me gusta menos que no se respete el voto popular”, afirmó.

En la misma línea, un virtual diputado de Buen Gobierno que pidió mantener su identidad en reserva indicó a este Diario que su agrupación respetará los resultados de la segunda vuelta presidencial.

“El señor Sánchez está actuando con bastante irresponsabilidad. En el partido tenemos esa postura”, manifestó.

Por su parte, José Williams Zapata, excandidato presidencial por Avanza País, calificó de antidemocrática la posición del líder de Juntos por el Perú.

“Eso no es correcto. Es antidemocrático. Creo que es un capricho porque no se ha probado que hay fraude. No se puede dejar de lado a miles de peruanos que están en el extranjero”, indicó.

A su turno, el excandidato presidencial Carlos Espá sostuvo que las declaraciones de Sánchez revelan su verdadera posición frente a la democracia.

“Demuestra que camina por el mismo sendero de Evo Morales, que ahora quiere dinamitar la democracia boliviana; por el camino de Petro, que no quiere reconocer los resultados; o sea, por el camino de todas aquellas personas que no creen en la democracia, que usan la democracia, pero no creen en ella”, expresó.

En tanto, el ex candidato presidencial George Forsyth (Somos Perú) aseguró a El Comercio que “mientras no exista una prueba fehaciente de fraude, los peruanos debemos respetar los resultados, sean cuales sean”.

“El Perú vive momentos difíciles y hoy más que nunca hay que pedir serenidad a nuestros compatriotas. La democracia es el bien más importante que puede tener un pueblo y nadie ni nada nos la puede quitar”, añadió.

La virtual diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, también cuestionó las declaraciones del candidato de izquierda. “Deja al Perú en paz. No más caos. No más desorden”, escribió en sus redes sociales.

El expresidente Martín Vizcarra, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, también se pronunció sobre quien fue uno de sus aliados durante la segunda vuelta electoral. A través de sus redes sociales señaló que “como demócrata y expresidente, respetaré la investidura presidencial de quien proclame oficialmente el JNE”.

Consulta por este Diario, Ronald Atencio afirmó que se plegará al pedido de Sánchez de no reconocer a un eventual gobierno de Keiko Fujimori y menos los resultados a su favor, si el JNE no resuelve los pedidos pendientes de Juntos por el Perú.

Transparencia electoral

Por la noche, la asociación civil Transparencia rechazó las acusaciones de fraude sin pruebas y cualquier anuncio orientado a desconocer los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.

A través de un comunicado, la organización señaló que, a partir de la observación electoral desplegada el 7 de junio —que incluyó más de diez ciudades en el extranjero, entre ellas Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark—, no encontró ninguna situación que comprometiera la integridad de la jornada electoral.

“Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección”, sostuvo.

“La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, añadió.