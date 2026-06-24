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Resumen

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Un amplio rechazo generaron este martes las declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien dijo que no reconocerá un gobierno de su rival política, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), si resulta proclamada presidenta sin que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atienda su pedido de anular de oficio 119 oficinas consulares en el extranjero por presuntas irregularidades.

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