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Resumen

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Estas elecciones son inéditas por distintos motivos. Y uno de ellos es el recuento de votos. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún continúa con la contabilización de las actas de sufragio de la segunda vuelta presidencial y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantienen una diferencia de poco más de 40 mil votos, ya se ha decidido que cerca de 40 actas observadas pasarán a recuento; es decir, las cédulas de votación volverán a ser puestas sobre la mesa en audiencias que empezarán este mismo jueves. La medida ya fue aplicada en los comicios de abril, pero este es —en sentido estricto— el primer balotaje en el que ello ocurre.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.