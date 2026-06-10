Estas elecciones son inéditas por distintos motivos. Y uno de ellos es el recuento de votos. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún continúa con la contabilización de las actas de sufragio de la segunda vuelta presidencial y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantienen una diferencia de poco más de 40 mil votos, ya se ha decidido que cerca de 40 actas observadas pasarán a recuento; es decir, las cédulas de votación volverán a ser puestas sobre la mesa en audiencias que empezarán este mismo jueves. La medida ya fue aplicada en los comicios de abril, pero este es —en sentido estricto— el primer balotaje en el que ello ocurre.

Silvia Guevara, asociada del Instituto Aklla Perú, explicó que el recuento de votos es “una figura extraordinaria” que solamente se aplica cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) no logra subsanar el error material o aritmético advertido en el cotejo efectuado con el ejemplar reservado para dicha instancia.

Lo importante —remarcó— es que se puedan conservar los votos contenidos en las actas observadas. A la fecha, como informó este Diario, suman más de 1,500. Por ello, el recuento termina siendo una herramienta que permite acceder excepcionalmente a las cédulas de sufragio cuando las observaciones no pueden ser levantadas por otra vía, evitando así que esos votos queden fuera del cómputo.

“Anteriormente, cuando no existía el recuento de votos, si no había manera de salvar, porque en el cotejo persistía el error, esos votos no se podían considerar, se perdían. Con el recuento de votos, se da la oportunidad de que se puedan salvaguardar y conservar esos votos consignados en la cédula. Por eso es que el recuento de votos termina siendo como la última oportunidad, la última opción, para que se puedan, en este caso, salvar los votos”, remarcó Guevara a El Comercio.

Pero vayamos por partes. Al cierre de este informe, la ONPE ya había llegado al umbral de 96.567 % de actas contabilizadas, otorgándole a Sánchez 8′959,536 votos, mientras que Fujimori registraba 8′919,459. Es decir, una diferencia de 40,077 votos entre ambos, con corte a las 09:52 p.m.

De momento, aún no se ha llegado al 100% de actas procesadas, pues continúa el repliegue del material electoral desde distintos puntos del país y del extranjero. Tanto el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, como el canciller Carlos Pareja confirmaron el arribo este miércoles 10 de junio de todo el material procedente del exterior.

“Estamos recibiendo las actas que llegan de los lugares más lejanos del Perú y recibiendo las actas del extranjero que, según el cronograma, todas las actas en el extranjero mañana llegan (miércoles). Las procesamos y, si todas están bien, entran al cómputo; y las que están con error material u otros errores pasan al jurado”, remarcó Pachas.

Material electoral es trasladado con custodia mediante valija diplomática. (Foto: ONPE)

Según información de la Cancillería, se estima que los consulados de Paterson y Los Ángeles (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina) y Roma (Italia), que concentran importantes cantidades de electores, remitan su material en el transcurso del día. También lo harán Moscú (Rusia), Bilbao (España), Montreal (Canadá), París (Francia) y Tokio (Japón).

Desde la ONPE se informó que, debido a factores climatológicos, los sobres con actas de zonas de difícil acceso aún no habían podido ser trasladados hacia los centros de cómputo de Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena.

Según informó la ONPE, mal tiempo retrasa la llegada de actas a 7 centros de cómputo de la ONPE. (Foto: ONPE)

Cuando todas las actas arriben y procesen, la atención se concentrará hacia las decisiones que adopten los distintos JEE respecto de las actas observadas, una etapa que podría resultar decisiva en una elección tan ajustada.

Como informó este Diario, son más de 1.500 las actas que aún no han ingresado al cómputo oficial y que vienen siendo remitidas a los distintos jurados para que sean estos órganos de justicia electoral los que definan su situación.

De ese universo, según conoció El Comercio, más de 880 corresponden a Lima Metropolitana; bastante más atrás aparecen Callao, Piura y Cusco [ver gráfica].

Región Actas observadas en los JEE Lima Metropolitana 883 Callao 69 Piura 65 Cusco 47 Extranjero 46 Áncash 45 La Libertad 36 Ucayali 36 Junín 32 Loreto 32 Cajamarca 31 Lima Provincia 31 Arequipa 25 Puno 24 Ica 22 Huánuco 20 Ayacucho 15 Pasco 14 San Martín 14 Lambayeque 13 Tacna 13 Huancavelica 11 Apurímac 10 Madre de Dios 5 Amazonas 4 Moquegua 2 Tumbes 2 Fuente: Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral con base en ONPE (2026), al 95.942 % de actas contabilizadas.

Estas actas observadas ya vienen siendo tramitadas por los JEE, que han comenzado a emitir sus primeros pronunciamientos. Según explicó Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del JNE, para resolverlas los jurados realizan un cotejo entre el acta utilizada para el cómputo y el ejemplar para el órgano electoral.

Efectuado ese procedimiento, si la observación puede ser levantada, se emite la resolución correspondiente y, una vez firme, el acta es remitida para su contabilización. Sin embargo —añadió— cuando la observación no puede ser superada, se opta por el recuento de votos, un mecanismo excepcional que supone revisar nuevamente el contenido de determinadas mesas de sufragio.

Cédulas sobre la mesa

Al cierre de este informe, son al menos 37 los casos de actas observadas que pasarán a recuento de votos. Lima concentra la mayor cantidad de expedientes, aunque también se registran casos en Junín, Loreto, Madre de Dios y otras regiones.

37 expedientes de recuento de votos ya han sido dispuestos por los Jurados Electorales Especiales (JEE) . Lima Norte 3 concentra la mayor cantidad de casos (8), seguido por Santa, Maynas, Chanchamayo y Huamanga, con 4 cada uno.

. Lima Norte 3 concentra la mayor cantidad de casos (8), seguido por Santa, Maynas, Chanchamayo y Huamanga, con 4 cada uno. Lima Centro 2 registra 3; Lima Norte 1 registra 2; Tambopata, 2. Mientras que Cajamarca, Huánuco, Bagua, Pasco, Leoncio Prado y Lambayeque tienen 1 expediente de recuento de votos.

De hecho, la primera audiencia de recuento se realizará este jueves 11 de junio, a las 9:00 a.m., en la sede del JEE de Bagua. A ello se suman las programadas por los JEE de Lambayeque (12 de junio, 10:00 a.m.), Tambopata (12 de junio, 12:00 p.m. y 3:00 p.m.) y Chanchamayo (13 de junio, con cuatro audiencias).

Valdivia explicó que, al igual que ocurrió en la primera vuelta, estas audiencias serán transmitidas en tiempo real y culminarán con la elaboración de un acta que luego será remitida para su procesamiento. Sin embargo, se trata de un procedimiento que tiene sus propios plazos.

“Al final, todos los votos se van a tener que contabilizar por la ONPE y, una vez que termine, nos los va a comunicar a cada JEE para que emitan las actas descentralizadas. Y, luego de haberse emitido las actas centralizadas por cada JEE, y estas que adquieran firmeza, el pleno del JNE emitirá el acta general respectiva”, explicó el portavoz. En esa misma línea, reiteró que el plazo estimado para la proclamación de resultados se mantiene dentro de un mes.

Jorge Valdivia, portavoz del JNE. (Foto: EC)

No todas las actas observadas terminarán en recuento. Lo que sí es importante precisar es que tanto la convocatoria como el resultado de este procedimiento son inimpugnables.

El recuento constituye una medida excepcional y, aunque la cifra de casos pueda parecer reducida, cada acta involucra, en promedio, unos 200 votos. En una elección ajustada, cada voto cuenta. Y tanto en Juntos por el Perú como en Fuerza Popular lo saben bien.