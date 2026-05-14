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El Ministerio Público (MP) presentó 164 elementos de convicción para sustentar la acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez y otros, por presuntamente haber declarado información falsa sobre los aportes partidarios ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña, entre los años 2018 y 2020.

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