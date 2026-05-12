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El Ministerio Público solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Roberto Sánchez, el ahora candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), por presuntamente haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña, entre los años 2018 y 2020.

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