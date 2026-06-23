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Resumen

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Este informe fue publicado el miércoles 10 de junio y actualizado este 23 de junio tras las declaraciones de Roberto Sánchez adelantando que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori.

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