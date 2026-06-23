Este informe fue publicado el miércoles 10 de junio y actualizado este 23 de junio tras las declaraciones de Roberto Sánchez adelantando que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pasó de comprometerse a reconocer los resultados de la segunda vuelta electoral -cuándo aún no sabía que las cifras no lo iban a favorecer- a declarar ahora -abiertamente y de manera antidemocrática- que “no reconoceremos el gobierno de Keiko Fujimori”.

Así el también congresista y exministro del golpista expresidente Pedro Castillo olvidó sus propias palabras dadas hasta antes del 7 de junio, cuando aseguraba que respetaría la voluntad popular expresada en las urnas.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se acerca al 100% de actas contabilizadas y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le rechaza cada uno de sus recursos, Sánchez convocó este martes 23 a una conferencia de prensa no solo para seguir con su narrativa fraudista y desconocer a los peruanos que votaron en el exterior, sino para ir más allá y exclamar:

“Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Nosotros qué decimos, en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora (Keiko) Fujimori”.

Antes del 7 de junio, cuando aún no sabía que la votación popular no lo favorecería, el postulante de izquierda señalaba que “estaba en condiciones de aceptar los resultados” e, incluso, exhortaba a la candidata Keiko Fujimori, a no tener “mensajes dubitativos”.

Sánchez y su equipo invocaban el respeto a la “institucionalidad democrática de los resultados electorales”; sin embargo, evitaban precisar si ese compromiso se mantendría en caso de que los resultados no les sean favorables.

El 9 de junio, consultado por la prensa sobre el conteo de votos, el líder de Juntos por el Perú respondió: “Todavía hay un tramo importante. Vamos con esperanza. La institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlos más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a esa actuación correcta”.

Una posición parecida tuvo en aquel momento el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza. En diálogo con “Siempre a las 8”, el podcast de Milagros Leiva en El Comercio, afirmó que respetarán los resultados finales “siempre y cuando emanen de las urnas, de la voluntad del pueblo”.

Variaciones en el discurso

El 5 de junio Roberto Sánchez aseguraba: “Como hombre demócrata aceptaré los resultados. El voto ciudadano se respeta. Me comprometo a aceptar los resultados”

Mira aquí sus declaraciones:

Solo el Pueblo salva al Pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular.



Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular! — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 10, 2026

"Nosotros estamos en condiciones de aceptar los resultados electorales y lo reafirmo, más bien exhortamos a Keiko que no tenga mensajes dubitativos y sea clara respecto al proceso electoral" Jueves 4 de junio Roberto Sánchez, en conferencia de prensa.

“Lo hemos dicho y lo reafirmo, somos demócratas y la democracia se respeta, nos comprometemos a respetar los resultados electorales, no con ojos cerrados porque tenemos nuestros 90,000 personeros y van a estar en cada mesa”. Viernes 5 de junio. Sánchez, en declaraciones a Exitosa.

“Voy a respetar los resultados, me comprometo ante el país y si el voto ciudadano dice que hemos triunfado lo celebraremos y si dice que no, lo sabremos reconocer y nos pondremos de inmediato a disposición para hacer grande a nuestro Perú”. Viernes 5 de junio. Sánchez, en declaraciones a Exitosa.

“Hay que acabar con el proceso de escrutinio, el conteo como corresponde. Yo creo en el reconocimiento al sentido del voto. Eso empieza ahora. Ha habido una postura inicial de un flash electoral. Ahora un conteo rápido y, por supuesto, el procedimiento oficial del conteo lo está haciendo ONPE. Aguardaremos en esos estándares también el derecho nuestro a nuestros personeros”. Domingo de 7 de junio. Sánchez, en diálogo con los medios de comunicación.

“Todavía hay un tramo importante. Vamos con esperanza. La institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlos más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a esa actuación correcta. Si no les gusta nuestra voluntad de apoyo popular del Perú profundo, pues tienen que aceptarlo porque la democracia es así. Nosotros tenemos ese tesón”. Miércoles 10 de junio. Sánchez, en declaraciones a la prensa.

“Solo el Pueblo salva al Pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular. Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular!”. Miércoles 10 de junio. Sánchez, en X (antes Twitter)

Opiniones

Cuando comenzó a variar su discurso, en diálogo con El Comercio, los analistas políticos Jeffrey Radzinsky y Enrique Castillo cuestionaron la actitud de Sánchez.

Para Radzinsky, hay tonos de mensaje y “frases muy diferenciadas” entre los discursos de Sánchez posteriores al balotaje.

“Por un lado está la precipitada celebración del domingo por la noche luego de que las encuestadoras lo ponían arriba en sus conteos rápidos, a pesar del margen de error. Al día siguiente una moderación señalando que había que esperar en los conteos. Y luego una tercera etapa con otro tono”, expresó.

Bajo su mirada, este cambio ocurrió porque, en un primer momento, Sánchez “sentía que estaba cerca del triunfo y ahora parece o se siente cerca de la derrota”. “Ese es el marco en el cual se están moviendo los mensajes”, sostuvo.

El analista advirtió además sobre los riesgos de cuestionar el desenlace electoral sin evidencias. “El peligro es volver a lo que ya hemos vivido en otras oportunidades: los gritos de fraude sin sustento, sin evidencia, y las movilizaciones sociales que eventualmente pueden derivar en violencia. Y que se normalice no respetar los resultados electorales. Ahí la paradoja es el debilitamiento de la confianza en el sistema electoral. Eso que hace una época era una fortaleza, ahora es una debilidad en el Perú”, afirmó.

El analista advirtió además sobre los riesgos de cuestionar el desenlace electoral sin evidencias. “El peligro es volver a lo que ya hemos vivido en otras oportunidades: los gritos de fraude sin sustento, sin evidencia, y las movilizaciones sociales que eventualmente pueden derivar en violencia. Y que se normalice no respetar los resultados electorales. Ahí la paradoja es el debilitamiento de la confianza en el sistema electoral. Eso que hace una época era una fortaleza, ahora es una debilidad en el Perú”, aseveró.

Por su parte, Enrique Castillo consideró que resulta “bastante poco responsable” modificar una postura que inicialmente planteaba el respeto irrestricto a los resultados oficiales. “Se había hablado desde un comienzo de que todos respetarían el resultado oficial. Si el resultado de la ONPE va en un sentido o en otro, es el resultado oficial y la proclamación del JNE. Sobre ese resultado tendremos que aceptarlo todos los peruanos, incluido él”, señaló.

En esa línea, cuestionó que el cambio de tono responda a la posibilidad de un desenlace adverso. “Pretender cambiar en este momento de posición simplemente porque sospecha que no le va a favorecer no es responsable y no es propio de un líder que tiene electores. Además, no es beneficioso para la estabilidad del país ni para la tranquilidad en las regiones. De ninguna manera es beneficioso para el fortalecimiento de la democracia”, indicó.

Castillo remarcó, además, que las proyecciones privadas no pueden equipararse al cómputo oficial. “Una cosa son las proyecciones privadas, eso tiene poco valor. El valor oficial es el de la ONPE y él tiene que aceptar el resultado oficial y final hasta que se cuente el último voto. Su discurso debería ser el original; tiene que volver a ese. Pretender tener otro discurso no es responsable y no tiene ningún sentido”, concluyó.