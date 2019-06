Roberto Vieira no acudió a citación de la Comisión de Ética por quinta vez

El congresista Roberto Vieira (no agrupado) no se presentó a la Comisión de Ética Parlamentaria por quinta vez. Fue convocado para brindar sus descargos ante la denuncia en su contra por presuntamente pedirle US$25 mil a su primo Guillermo Venegas a cambio de ayudarlo a levantar una sanción en el Ministerio de la Producción.

Pese a haber sido citado en esta última ocasión bajo orden de apercibimiento, debido a sus reiteradas faltas, el legislador optó por no acudir y envió un oficio al grupo de trabajo para explicar su ausencia.

"Las condiciones actuales de la Comisión de Ética Parlamentaria no garantizan un debido proceso y mucho menos que mi persona pueda ejercer el derecho de defensa que me asiste", señaló Roberto Vieira en el oficio.

Además, criticó que se haya rechazado la recusación que presentó contra los congresistas Úrsula Letona (no agrupada) y Freddy Sarmiento (Fuerza Popular) y dijo que su defensa se frustró en varias ocasiones debido a "fallas insalvables en equipos informáticos" y "abandono injustificado de los miembros de la comisión".

"En busca de imparcialidad y garantía de un debido proceso, veo necesario abstenerme en rendir mis descargos a esta comisión (...) Solicito se suspenda la tramitación del presente proceso en el estado en el que se encuentra", indicó.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Janet Sánchez, declaró a El Comercio que la audiencia para escuchar los descargos se ha dado por concluida y señaló que Roberto Vieira presentó certificados médicos en algunas oportunidades para justiciar sus ausencias.

"Ha presentado certificados médicos, diferente documentación, excusas, hubo una cuarta vez que trajo una presentación en un programa que no teníamos en la computadora del Congreso y como no se podía, dijo que no había garantías", comentó.

La congresista remarcó que, tras haber culminado esta etapa del proceso, lo que sigue es la elaboración del informe final en torno a la denuncia contra Vieira, el mismo que deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días.

Documentado presentado por Roberto Vieira. Documentado presentado por Roberto Vieira.