Comisión de Ética aprueba abrir indagación preliminar a Roberto Vieira

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad abrir una indagación preliminar al congresista no agrupado Roberto Vieira, denunciado por solicitar 25 mil dólares a un empresario para levantar una sanción pesquera a través del Ministerio de la Producción (Produce).

Dicho grupo de trabajo, presidido por la legisladora Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aprobó la medida luego de un pedido hecho por Eloy Narvaez (Alianza para el Progreso).

De prosperar la investigación y si Vieira es encontrado responsable de infringir el Código de Ética podría ser suspendido hasta por 120 días de sus funciones en el Parlamento.

Tras la decisión, Vieira dijo que se pone a "disposición" de la Comisión de Ética y del Ministerio Público. Según sostuvo, no ha favorecido a nadie y demostrará la falsedad de las acusaciones en su contra.

"Yo no tengo nada que ocultar, es una infamia que voy a desvirtuar prontamente. Ya tengo las pruebas. Lo único que puedo decir es que lamento mucho esta situación. Voy a demostrar que no he recibido ni un sol, ni he hecho ningún tipo de favorecimiento", exclamó a los periodistas.

En tanto, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Vieira por el presunto delito de tráfico de influencias agravado debido a su condición de funcionario público.

El magistrado, del Área de Enriquecimiento Ilícito y Altos Funcionarios de la Fiscalía de la Nación, dispuso realizar diligencias preliminares contra Roberto Vieira por espacio de 60 días.

#Urgente | La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, abrió #InvestigaciónPreliminar en contra del congresista @RobertoVieiraP, por el presunto delito de #TráficoDeInfluencias agravado, por su calidad de funcionario público, tras denuncia difundida ayer. pic.twitter.com/lhxRDvvHwO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 18 de marzo de 2019

Como se recuerda Guillermo Venegas Vieira, denunció que el congresista -que también es su primo hermano- le solicitó US$25.000 a cambio de dejar sin efecto la Resolución Directoral N°133-2019- Produce/ DGOCHDI.

Dicha norma declaró a inicios de febrero la caducidad del permiso de pesca que se le otorgó a su embarcación Ponce II, dedicada a la sustracción de bacalao.