¿Cómo Roberto Vieira llegó a ser incluido en la lista de PpK al Congreso?

El congresista no agrupado Roberto Vieira fue denunciado por haber solicitado US$25.000 a cambio de dejar sin efecto la Resolución Directoral N°133-2019- Produce/ DGOCHDI, que declaró a inicios de febrero la caducidad del permiso de pesca que se le otorgó a la embarcación Ponce II, dedicada a la sustracción de bacalao.

Según un reportaje del programa "Panorama", el empresario Guillermo Venegas Vieira denunció que Roberto Vieira, su primo hermano, le pidió US$25 mil a cambio de interceder en este proceso.

► Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Roberto Vieira

►Roberto Vieira: Plantearán que Comisión de Ética investigue denuncia



Pero ¿Cómo Roberto Vieira llegó al Congreso y quién lo incluyó en la lista de candidatos? En el 2016, el hoy legislador no agrupado postuló por el partido de Peruanos por Kambio en representación de Lima, con el número 3.

Vieira ocupó el lugar que quedó luego de que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciará que Cayetana Aljovín no iría en la lista de candidatos al Congreso del partido, ya que esta tenía obligaciones familiares.

En diálogo con El Comercio, el entonces presidente del partido, Gilbert Violeta, dijo que Vieira era quien continuaba en la lista de espera luego de Aljovin.

“[Roberto Vieira] terminó como candidato gracias a que la señora Cayetana Aljovin renunció a su candidatura y el señor Vieira cubrió esa posición al ser el accesitario que seguía en el orden de espera”, anotó.

Según señaló, en el partido todos los pre candidatos pasaron por una evaluación por parte de un comité de calificación de requisitos y luego por un tribunal de selección de candidatos. "[Roberto Vieira] fue acreditado por un comité de base y en el proceso de selección terminó como accesitario, pues originalmente no estaba dentro de los 36 candidatos seleccionados por Lima”, detalló.

Sin embargo, el secretario nacional de Organización de Contigo [antes Peruanos por el Kambio], Jorge Villacorta, detalló que nunca supo quien fue el responsable de llevar a Vieira en la plancha de candidatos, ya que, incluso, las bases pedían que él asumiera este número.

"Las bases decían que ese numero tres lo tenga yo, porque [era] jefe de campaña, fundador del partido, pero ya no se pudo, porque ya había sido elegido con el número seis y esa era la elección. Entonces, ya no se podía reubicar, avanzar a los sitios a los congresistas electos, tenían que venir de afuera [...] y ahí es donde él entra a este super buenísimo número tres", indicó.

Añadió que la elección se dio en circunstancias extrañas y que nunca se pudo saber con certeza el nombre del responsable de acercar a Vieira con el partido.

"Después de la segunda vicepresidencia, del presidente del partido, había venido él [Roberto Vieira] con el número tres y después, en el cuatro, por ejemplo, que era fundador del partido, creador del partido, [Salvador Heresi]. Entonces, eso fue sumamente extraño. [...] Las bases estaban muy mortifacadas, porque no sabían de dónde había salido ese señor Roberto Vieira", detalló.

Por su lado, el congresista Salvador Heresi , secretario general del partido Contigo (ex Peruanos por el Kambio) dijo brevemente a este Diario que no tenía mayor detalles de cómo fue la selección de Roberto Vieira. "Yo no participe en la selección”, acotó.

Cabe recordar que el 22 de julio de 2016, Vieira juró como congresista, pero cuatro meses después fue expulsado de la bancada por no respetar los principios de ética internos del grupo.