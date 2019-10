El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa esta mañana, en audiencia pública, el pedido de impedimento de salida del país por nueve meses contra el integrante del Congreso disuelto Roberto Vieira, investigado por presunto tráfico de influencias.

Roberto Vieira es investigado por la fiscalía por supuestamente haber cobrado US$20 mil a su primo para ayudarlo a eliminar una prohibición a su embarcación pesquera por parte del Ministerio de la Producción, negociación que fue grabada en un audio que fue difundido por “Panorama”.

Antes de ingresar a la audiencia, Roberto Vieira dijo que “muy pronto” se aclarará que fue “víctima de una venganza” en la investigación fiscal.

“Les digo a todos los ciudadanos peruanos que mi caso no es un tema de Odebrecht, no es un tema de corrupción, no es un robo al país ni a nadie. Mi caso es privado, familiar y muy pronto se va a aclarar que fui víctima de una venganza”, afirmó a la prensa.

Vieira recordó que, al momento de la disolución del Congreso, se encontraba suspendido de sus funciones y afirmó que de haber tenido intenciones de huir del país, hubiera bastado con abordar un vuelo con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Si uno hubiera querido tener otras intenciones, que no es mi caso, me bastaba salir en cualquier otro vuelo con mi DNI”, manifestó.

#Ahora. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evalúa solicitud del Ministerio Público, sobre impedimento de salida del país por nueve meses contra el excongresista Roberto Vieira Portugal, investigado por tráfico de influencias agravado. pic.twitter.com/WgjJACmM8N — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 14, 2019

La semana pasada, tras la disolución del Parlamento, Roberto Vieira intentó salir del país dos veces rumbo a Miami (Estados Unidos). Sin embargo, fue impedido de hacerlo. En la primera oportunidad, el 1 de octubre, fue debido a que su pasaporte diplomático había sido revocado tras la disolución del Legislativo.

El segundo intento se frustró debido a un impedimento de salida del país por 15 días que dictó el juez Hugo Núñez Sulca en atención a un pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Roberto Vieira tuvo que tramitar un pasaporte norma (Foto: Difusión)

En aquel momento, Vieira indicó que decidió viajar producto del estrés que le generó la confrontación política.

“Esto lo he decidido hace un par de días, (por) una mezcla de estrés y tantas cosas terribles que se han visto en este país en los últimos días”, señaló a RPP.