El Ejecutivo parece abocado a la tarea de no reducir el tiempo promedio en el que el Gabinete pierde un ministro (20 días). En conferencia de prensa realizada este miércoles, el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, confirmó que los investigados Rocío Barrios (Producción) y Carlos Lozada Contreras (Transportes y Comunicaciones) continuarán en funciones.

Las imputaciones realizadas contra los dos ministros no son menores. La fiscalía ha pedido 9 años y 3 meses de cárcel efectiva contra Barrios por presunto delito de peculado doloso por incidentes que se remontan a su función como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), puesto en el que se desempeñó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.

De otro lado, el Ministerio Público investiga a Carlos Lozada por supuestas irregularidades identificadas en el contrato que, el 15 de mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional y la empresa española Constructora San José.

Pese a tales imputaciones, Barrios y Lozada han recibido el espaldarazo del jefe de la PCM y del jefe de Estado. Sin embargo, otros funcionarios de la presente gestión no tuvieron la misma fortuna. Incluso, dos de los ministros más fugaces del gobierno de Martín Vizcarra dejaron sus puestos, precisamente, al no recibir ningún salvavidas tras un incidente polémico y, sobre todo, público.

Córdova, el breve

El 25 de abril del 2018, el economista Daniel Córdova presentó su renuncia al cargo de titular de la Producción. Fue el primer integrante del entonces recién conformado Consejo de Ministros de César Villanueva en abandonar su lugar en el Gabinete.

Una marca que de momento no ha sido superada es su efímero paso por el Ejecutivo: estuvo 23 días en el Produce, lo que lo convierte en el ministro más breve de Martín Vizcarra. ¿Qué ocurrió?

El programa de TV “Panorama” reveló el 22 de abril del 2018 que Córdova ofreció el cambio del viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi durante una reunión con pescadores artesanales para solucionar la huelga de dicho sector.

"Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente. Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?", se escucha decir al economista.

Aunque Córdova defendió que la decisión de retirar a Soldi la había tomado antes de conversar con el gremio de pescadores artesanales, tres días después de estallada la crisis, Villanueva anunció la dimisión: "He tenido una conversación y obviamente ha comprendido. Él ha puesto su cargo a disposición, y se ha aceptado".

Heresi y la conversación con Hinostroza

En julio de 2018, el destape de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto remeció al sistema de justicia, al punto de ser el motor de una discutida e intensa reforma del sector. La primera víctima del caso en los fueros del Ejecutivo fue el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi.

Poco después de una semana de la presentación de los primeros audios que daban cuenta de las irregularidades promovidas por Los Cuellos Blancos del Puerto, “Panorama” presentó un clip de una conversación entre Heresi y el ahora destituido exjuez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización criminal.

En el diálogo, Heresi le comenta a Hinostroza, quien en la actualidad enfrenta un pedido de extradición en España, que quería reunirse con él para pedirle consejos relacionados a un planteamiento multipartidario.

El desenlace de acontecimiento se produjo con una rapidez inusitada: esa misma tarde Martín Vizcarra informó por Twitter que había solicitado la dimisión del ministro de Justicia. A los pocos minutos, mediante la misma red social, Heresi afirmó que había presentado su renuncia irrevocable “a pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad”.

Bruce y su relación con Los Temerarios del Crimen

En abril del 2019, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al entonces ministro de Vivienda, Carlos Bruce, por sus supuestos vínculos con Los Temerarios del Crimen.

Cuatro días después, luego de intensas críticas, se conoció que Vizcarra había pedido su dimisión. Duró 34 días en el cargo.

"Por acelerar una obra de reconstrucción en el marco de la ley tengo una acusación de un fiscal. Pues que me acusen mil fiscales porque lo voy a seguir haciendo. Ese mi trabajo", respondió Bruce, en su momento, consultado por la indagación en su contra.

La pesquisa por presunto delito de corrupción se relaciona a la organización criminal que tenía como cabecilla al detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Este es acusado de promover la obtención de proyectos estatales a cambio de la entrega de sobornos. Para tal fin, habría tenido apoyo de empresarios y funcionarios públicos.

Esa fue la última experiencia de Bruce en el citado sector. Ha encabezado la cartera en los casi 18 años de existencia de la misma.

Carlos Bruce duró 34 días en su tercera gestión como ministro de Vivienda. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

Meléndez, del apoyo inicial a la aceptación de su renuncia

Jorge Meléndez encabezó la cartera de Desarrollo e Inclusión Social por solo 24 días. La exlegisladora Janet Sánchez dijo que este le recomendó contratar a la madre de su hijo en la Comisión de Ética.

Aunque Vizcarra indicó el 25 de octubre del 2018 que no había ninguna denuncia formal en contra de Meléndez, dos días después aceptó su renuncia.

Fue un segundo período muy corto, a diferencia del que tuvo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky y bajo la jefatura de Mercedes Araoz en el Consejo de Ministros.

Mediante un pronunciamiento previo, Meléndez detalló que la contratación de la madre de su hijo se debió a “sus capacidades profesionales” y descartó tener alguna relación con su vínculo laboral

“El señor Vizcarra me ha aceptado la renuncia. [...] Presenté la renuncia porque le estoy haciendo daño a la figura del presidente”, anunció finalmente en “Punto Final”.

Pero hubo otro hecho en torno a Meléndez. El portal “Ojo Público" difundió un documento fiscal sobre una investigación a la organización criminal Los Cumaleros del Oriente, dedicada al tráfico ilegal de madera. En unas conversaciones telefónicas interceptadas, el cabecilla del grupo menciona que el exministro y excongresista los había ayudado a dilatar unos procesos de fiscalización.

