Rol de Ana Herz en Fuerza Popular no implica “criminalidad”, dice abogado

El abogado de Ana Herz, asesora de Keiko Fujimori, manifestó que el fiscal no ha acreditado graves y fundados elementos de convicción que vinculen a su defendida con la comisión de un delito como autora o partícipe.

De esa forma, Humberto Abanto replicó a los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, quien solicita para Keiko Fujimori, Ana Herz y otras nueve personas 36 meses de prisión preventiva como parte de una investigación por lavado de activos a raíz de los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011.

Como se informó, Pérez refirió que Ana Herz tenía un importante poder de decisión en Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), por lo que le atribuyó un alto grado de probabilidad de que haya contribuido a presuntamente ocultar a suma de US$1’000.000 proveniente de Odebercht.

Para Abanto, Ana Herz tenía poder de decisión, pero en el poder organizativo del partido y ello no puede llamarle la atención a nadie porque tenía el cargo de secretaria de Organización.

“La interacción entre el jefe del partido, el secretario general y el secretario de Organización en un movimiento político es permanente y constante. Eso no es un dato de criminalidad, es un dato de funcionamiento partidario”, aseveró el defensor legal ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Agregó que la línea de mando permite esa interacción.

A su juicio, el fiscal se refirió a distintos elementos que no tienen relación con su cliente. “Todo lo que se ha dicho es ropaje vistoso para cubrir lo que no hay”, manifestó.



Refirió además que no hay elemento de convicción que corrobore que Ana Herz participó en la presunta recepción de dinero de parte de Odebrecht.