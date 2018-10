Rolando Reátegui y sus distintos momentos en Fuerza Popular

Aunque no ha sido militante del partido Fuerza Popular, el vínculo de Rolando Reátegui con distintas agrupaciones fujimoristas viene de inicios de la década del 2000. Además, el economista y empresario de 59 años nacido en Tarapoto (San Martín) es uno de los rostros más conocidos de la bancada parlamentaria, donde representa a la citada región.

Precisamente para las elecciones generales del 2000 —con las que el ex presidente Alberto Fujimori buscó mantenerse, aunque su régimen cayó a raíz de los ‘vladivideos’— Reátegui logró una curul en el Congreso con la Alianza Electoral Perú 2000, organización que en su momento se vio involucrada en un caso de firmas falsas.

En las elecciones del 2001 no logró ser congresista, pero sí alcanzó una curul en los comicios del 2006 con Alianza por el Futuro. Repitió el plato en el 2011 con Fuerza 2011 y en el 2016 con el mismo partido, ahora conocido como Fuerza Popular. Asimismo, fue militante del otrora partido también fujimorista Sí cumple del 2004 al 2010.

Hoy, sin duda, su situación es complicada tanto a nivel de la bancada, como de investigaciones de la fiscalía por los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Pero en el actual período parlamentario, de Rolando Reátegui —que incluso fue presidente de la Comisión de Fiscalización del 2017 al 2018— se recuerdan distintos momentos.

—Reconoció ser colaborador—

Rolando Reátegui reconoció este miércoles ser uno de los testigos del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien investiga a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por lavado de activos.



Precisamente su esposa Marizol Valles Chong fue una de las 20 personas —junto a Keiko Fujimori— que fueron incluidas en una orden de detención preliminar, luego dejada sin efecto por el Poder Judicial, por el Caso Odebrecht. La hipótesis de la fiscalía refiere que ella habría prestado su nombre para registrar aportes para la campaña del 2011.

En una carta publicada este miércoles, Reátegui además criticó a la alta dirigencia de Fuerza Popular y señaló que por un “desamparo” se vio en la necesidad de decir toda su verdad ante la fiscalía. “Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, prioricé la lealtad hacia mi familia, mi esposa, hijos, amigos y dirigentes que confiaron en mí, como yo confié en la líder, en su momento", aseveró acotando luego que "quizá sea el momento de entregarle la presidencia del partido a otra persona, mientras que nosotros nos enfrentamos a los problemas que nuestros errores políticos han generado".

Según el requerimiento de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas, aspirantes a colaboradores eficaces han señalado además ante la fiscalía que firmaron recibos en blanco para justificar aportes. Ello, precisaron, a pedido de Reátegui.

—Negó versión de testigo de fiscalía—

Pero en diciembre del 2017, Rolando Reátegui negó lo declarado por un testigo del Ministerio Público, quien aseveró que el congresista habría coordinado con él y un grupo de personas el aparecer “como donantes” de Fuerza Popular al haberse producido un presunto exceso de gasto de campaña en el 2011.



“Niego las acusaciones del testigo TP-2017-55-1, quien asevera que le pidió a él y a un grupo de personas figurar como aportantes ante la ONPE debido a que habría un exceso de gasto en la campaña del 2011”, expresó Reátegui vía Twitter. Esto a raíz de una publicación de semanario “Hildebrandt en sus trece”.

Asimismo, el legislador dijo que las reuniones que mantuvo con simpatizantes y dirigentes del fujimorismo tuvieron fines políticos. “Desconozco las motivaciones por las que este testigo de la fiscalía habría sostenido dicha información ante las autoridades pertinentes”, acotó también.

—Pidió a Alberto Fujimori tomar agua de azahar—

En julio del 2017, Rolando Reátegui expresó su desacuerdo con críticas que por entonces había realizado el ex presidente Alberto Fujimori, líder histórico de Fuerza Popular, a la decisión de la bancada de suspender a Kenji Fujimori —por entonces aún en el cargo de legislador— por 60 días.

Es más, hizo una exhortación al ex mandatario, hoy en una clínica mientras se está a la espera del alta médica que permita su retorno a prisión al haberse anulado el indulto humanitario a su favor: “Que se tranquilice, que tome una agüita de azahar”.



—Rechazó haber estado ebrio en el Congreso—

Tras una sesión de la Comisión Permanente en junio del 2017 en la que se evaluaba la continuidad de entonces contralor Edgar Alarcón, Reátegui fue consultado por la prensa por sus problemas para articular sus palabras.

El congresista contó que llegó tarde al Parlamento aquella vez, porque retornaba de Tarapoto. “He tomado conocimiento de las cosas, pero no he tomado alcohol […] No he tomado alcohol, he tomado bastante agua. Me van a disculpar, porque me tengo que ir”, manifestó. Luego acotó que su capacidad del habla fue afectada debido a que estaba en un tratamiento farmacológico.



—Realizó comentario sobre Cecilia Chacón—

En diciembre del 2016, Rolando Reátegui realizó un comentario refiriéndose a su colega Cecilia Chacón.

Fue consultado en radio “Exitosa” por la frase “ya saben con quién se meten”, que Chacón escribió en una conversación de miembros de Fuerza Popular en un chat de Telegram. Al señalársele que la expresión de la parlamentaria sonaba a que se estaba pechando al Ejecutivo, respondió: “Yo creo que ella tiene buenos pechos, está bien estructurada”.

Tras risas entre el periodista y el legislador, este último aclaró que se trató de una broma. Tras ello, la congresista Karla Schaefer aseveró que “definitivamente” se llamaría la atención a Reátegui por el comentario.