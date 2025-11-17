Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Abogado de Bermejo se impuso a Vicente Alanoca como candidato de Venceremos: ¿qué pasó en la interna de la alianza izquierdista?
Abogado de Bermejo se impuso a Vicente Alanoca como candidato de Venceremos: ¿qué pasó en la interna de la alianza izquierdista?

Abogado de Bermejo se impuso a Vicente Alanoca como candidato de Venceremos: ¿qué pasó en la interna de la alianza izquierdista?

La alianza electoral Venceremos anunció este fin de semana al abogado Ronald Atencio, conocido por ser defensor legal y asesor del congresista condenado por terrorismo Guillermo Bermejo, como su candidato presidencial para las elecciones del 2026. Mediante un acuerdo interno de cara a las elecciones internas del próximo7 de diciembre, la fórmula del representante del partido Voces de Pueblo se impuso a la del representante de Nuevo Perú, el antropólogo aymara Vicente Alanoca.

