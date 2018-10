Ronald Gamarra: “Nadie, nunca, debe morir en la cárcel”

Ronald Gamarra, abogado de los deudos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos en el histórico juicio que determinó la condena a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, está de acuerdo con la sentencia del juez Hugo Núñez Julca que declaró la inaplicabilidad del indulto.

Es más, cree que la Corte IDH pudo hacer lo mismo que Núñez Julca cuando vio el tema en febrero de este año, pero no lo hizo porque, según nos dijo, “prefirió darle la oportunidad al estado peruano, para que fortaleciese su sistema de administración de justicia”.

Sin embargo, Ronald Gamarra, que ha sido ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), busca matices conciliadores.

“Hay una tensión entre los derechos de las víctimas a la justicia y el derecho de los condenados a la vida y la salud. Los derechos humanos son de todos” nos dice y agrega: “El indulto no resuelve esa tensión”. ¿Y cancelarlo tampoco, no?, le preguntamos. “Es lo único que podía hacer el juez en este caso” respondió y siguió argumentando teóricamente: “Hay que buscar fórmulas que no permitan la impunidad y no pongan en riesgo la salud y vida del condenado, fórmulas proporcionales e intermedias”.

Le preguntamos a Ronald Gamarra si la prisión domiciliaria sería una de esas fórmulas intermedias.

“Sí, pero no está regulada. Si lo estuviera la hubiera podido pedir Fujimori hace tiempo, o el juez pudiera haberlo planteado ahora. Otra fórmula es una acabada atención médica en el establecimiento penitenciario”.

Le preguntamos qué pasaría si se legisla pronto al respecto. ¿Se podría aplicar a Fujimori? “Por supuesto, pero hay que tener cuidado y legislar de modo general, considerando que hay varios casos de adultos mayores, con problemas extremos de salud y en peores condiciones carcelarias de las que ha estado Fujimori”. Este diálogo lo tuvimos poco antes de saber que cinco congresistas no agrupados, ‘ex avengers’, han presentado un proyecto en ese sentido.

“Nadie, nunca, debe morir en la cárcel”, sentencia Ronald Gamarra y, agrega, “pero el reo también debería colaborar con la justicia. Hay varios estudiantes de La Cantuta cuyos restos no han aparecido hasta hoy. (…) A las víctimas no se las ha escuchado, se las ha agredido y se las ha terruqueado”.

Finalmente, le preguntamos si el juez debió tener en cuenta el ‘timing’, la coyuntura política en la que dictó sentencia. “En lo personal, hubiera preferido que esta resolución se dicte pasadas las elecciones y resueltas las cosas que se ven en el Congreso. (…) El juez debe pensar en los efectos jurídicos, políticos y mediáticos de su resolución. Pero la justicia no puede detenerse, no debe generar márgenes de impunidad ni acrecentar el dolor de las víctimas, siempre debe buscar una proporcionalidad”.